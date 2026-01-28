徳島市の城東高校では、4年前からインドネシアの高校生たちと国際交流を行い、互いに親交を温めています。



1月28日、インドネシアの高校生が城東高校を訪れ、授業を体験するなどして交流を深めました。



徳島市の城東高校では、グローバルな人材を育てようと、2021年度からインドネシアの高校と交流を深めています。



28日は、現地から1・2年生17人が城東高校を訪れました。





歓迎会では、城東高校の生徒が琴の演奏や書道パフォーマンスなどで、一行を歓迎しました。インドネシアの生徒らは、初めて触れる日本の文化を真剣なまなざしで見つめていました。すると、今度はお返しにインドネシアの生徒らが、「マリン・クンダン」という現地の伝統的な童話をアレンジした演劇を披露し、日本の生徒を魅了しました。このあと、午後からは授業に参加し、日本の書道を体験しました。インドネシアの生徒たちは、慣れない筆の使い方に苦戦している様子ながら、城東高校の生徒に手ほどきを受け、自ら選んだ四字熟語を一生懸命書き上げました。（インドネシアの学生）「とても難しかったです」「この四字熟語の意味を知って、2026年は自分の気持ちを高く持ちたいと思い、選んだ」（城東高校の生徒）「漢字が難しいのに、綺麗でびっくりした。私より上手いのではないかと思いながら見ていた」「サンキュー、ありがとう」インドネシアの生徒らは30日まで徳島に滞在し、日本の学校生活を体験するということです。