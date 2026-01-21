1月21日の運勢第1位は双子座！　今日の12星座占い

あなたの今日の運勢はどうなっている？ どんなラッキーな出来事が起こる？ 12星座占いランキングでさっそくチェック!!

★第1位……双子座

大切な人との心の距離がふっと縮まり、まるでとろけるような甘さに包まれる日。目線や言葉に優しさと、ほんの少しの余裕を含ませてみてください。あなたの感情を丁寧に伝えるだけで、想像以上の深い愛情が返ってくるかもしれません。

★第2位……天秤座

今日はひらめきや判断力が冴えていて、誰かの悩みにスッと答えを出せそう。自分の知識や経験を活かすことで、周囲から感謝される場面も。人のサポートを意識して動けば、思っていた以上にやりがいや満足感が得られる1日となるでしょう。

★第3位……水瓶座

明確なビジョンがあるなら、今日はそれに全力で取り組みましょう。たとえ上司や周囲の理解が必要でも、迷わず自信を持って話してください。今日のあなたの言葉には、不思議と説得力が増し、多くの人が納得し、応援してくれるはずです。

★第4位……魚座

自分の中の新しい魅力を発見できそうな日。きっかけは、異性からの何気ない褒め言葉です。たとえ友人からでも、それは本当にあなたが持っている輝き。素直に受け取り「ありがとう」と返せば、さらなる自信と魅力を引き出す言葉が返ってくるでしょう。

★第5位……蟹座

好奇心が未来を拓く日。「これ、おもしろそう！」と感じたその関心は、あなたの可能性を大きく広げるカギになります。どんなに小さなことでも、気になったらすぐにスマホで調べたり、実際に足を運んでみたりしてみてください。