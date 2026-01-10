2025年にグラビアデビューを果たすと、抜群のフレッシュボディで注目を集めている細谷さら。現在は農業高校に通う17歳の現役女子高生だ。

「お仕事があるときは、いつも母が車で送り迎えをしてくれます。大変だと思うんですけど、すごく応援してくれていて、本当にありがたいなって思います。私のグラビアも見てくれていて、『家にいるときとは全然違って大人っぽい雰囲気だね』って言われました（笑）」

三姉妹の次女である彼女。家での素顔を聞くと、少し意外な答えが返ってきた。

「実は家では一番うるさいタイプです。外では人見知りなんですけど、家族や仲がいい人にはよく『うるさい！』って言われます。学校の先生にも、クラスで一番うるさいって言われたことがあるくらいなんです（笑）」

ほそやさら

17歳 2008年6月10日生まれ 愛知県出身 2023年、JCミスコンファイナリストに選出。2025年に「Popteen専属モデルオーディション 2025」のミクチャ配信バトルで1位を獲得し、Popteenメイトとして活躍中。そのほか最新情報は、公式X（@Sara610061）、公式Instagram（＠sara_610610）にて

写真・カノウリョウマ

スタイリスト・田中あゆ美

ヘアメイク・伊藤遥香