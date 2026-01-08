TOMORROW X TOGETHERが、スペシャルコンサート『2026 TXT MOA CON』を2月27日～3月1日に韓国 ソウルのKSPO DOMEにて開催する。

本公演は、TOMORROW X TOGETHER（TXT）と、ファンの呼称である“MOA”、“コンサート”からなるタイトルを冠したもの。告知と共に公開されたポスターは、レザージャケットに身を包んだメンバーの強い眼差しが印象的なビジュアルに仕上がっている。ギターを形象化したロゴも本公演に対する期待感を高めており、ライブバンドによってまた違った魅力を見せることが期待されるという。

所属事務所のBIGHIT MUSICは、「デビュー7周年を迎え、これまで共にしてくれたファンの方々に感謝の気持ちを伝え、近い距離で一体感を分かち合いたいというTOMORROW X TOGETHERの気持ちを込めて企画した」とコメント。さらに、「ライブバンドパフォーマンスで楽しさと高い完成度を兼ね備えたステージを披露する予定だ」と付け加えた。

本公演は3日間にわたって開催され、公演はすべてオンラインライブストリーミングでも鑑賞可能。詳しい内容は今後Weverseで告知される。

なおTOMORROW X TOGETHERは、昨年8月に全員がBIGHIT MUSICと再契約。今年デビュー7周年を迎えることもあり、本公演はファンにとって大きな意味のあるプレゼントになるとのことだ。

さらに現在、4回目のワールドツアー『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ＜ACT : TOMORROW＞』の一環となる日本5大ドームツアーを開催中。1月26日にはデジタルシングル「SSS (Sending Secret Signals) (feat. HYDE)」のリリースも控えている。

（文＝リアルサウンド編集部）