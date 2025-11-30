「世の中、好かれたくて、役立ちたくて、てめぇを投げ出すヤツがいるんだよ。そういう尽くし方しちまうヤツがいるんだよ。いい加減、わかれよ。このべらぼうが！」

そう、この物語の主人公・蔦重（横浜流星）は最初からずっと無鉄砲な“べらぼう”だった。人々を楽しませる天才的なアイデアはひらめくものの、それを実現するためには周囲の力が必要で、これまで本当に多くの人を怒らせ、困らせ、泣かせてきた。それでも憎むことなどできない。嫌いになんてなれない。これは、そんな“べらぼう”の蔦重を愛する、“べらぼう”な自分をも受け入れた歌麿（染谷将太）の覚悟の言葉だった。

NHK大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』第46回「曽我祭の変」では、ついに蔦重が結成した“チーム写楽”に最後のピースとして歌麿が加わった。歌麿には命をありのままに描く写実性、そして蔦重の頭の中にあるアイデアを形にする絵師としての強靭な筋肉がある。何度も何度もしつこいほどに繰り返すダメ出しを、いいものを生み出すために必要な過程としてここまで楽しめる絵師も他にはいない。それは、ふたりが離れてみて、蔦重も歌麿も、そして周囲の誰もが気づいた、認めざるを得ない事実だ。

そんな歌麿を、いわば恋敵であったてい（橋本愛）が連れてきたというのも胸を熱くするものだった。個人的な恋心も、クリエイターとしての嫉妬も、生みの苦しみも、喪失の悲しみも。この世界に生きる喜怒哀楽すべてをかけて、蔦重との作品づくりに向き合う。そんな歌麿とていの決意の表れでもあったからだ。

蔦重とていの間に授かった子どもは空へと帰ってしまった。蔦重と歌麿の間にあるのも「義兄弟」という偽の人別だ。そして、“写楽”の根幹にある平賀源内（安田顕）にも子はいなかった。“血”ではないもので結ばれ、子とも呼べる作品を生み出そうとする、それが“チーム写楽”だ。一方、将軍に多くの子をもうけさせて全国に「一橋の血」を広めていこうとしている一橋治済（生田斗真）。そこに、血筋の上では将軍になり得た松平定信（井上祐貴）の私怨も絡まる。

血か、志か。そんな対立構造に、治済の暗躍によって息子の命を奪われたであろう、かつての将軍・徳川家治（眞島秀和）と田沼意次（渡辺謙）が「知恵」を守るために「血筋」はくれてやろうと話していた情景を思い出す。そして今、家治も意次も肉体を失ったものの、その志がしっかりと受け継がれていることに気がつく。たとえ自分が生きている間には成し遂げられなかったとしても、その志を未来の誰かに残していくことができる。その希望は決して血だけではないのだ、と。

「写楽って、すげぇな……」。蔦重がこれまで培ってきたすべてを集結させた写楽の誕生。次々に見知った顔が出てくるのも、その中心に歌麿がいるのも、蔦重の人生を見守ってきた私たち視聴者にとってはグッとくるものがある。一つひとつの顔のパーツが組み合わさってできた写楽の絵には、これまで蔦重が受け取ってきた志が吹き込まれていくかのようだった。

そうして売り出された写楽の浮世絵に江戸中が騙される。謎の絵師・写楽とは何者だ!? 無名の大物新人か、あるいは歌麿か。はたまた平賀源内か。源内生存説を広めることで「死を呼ぶ手袋」の真相を掘り起こされたくない治済を追い詰める――それが仇討ちだと思っていた蔦重だが、そんな彼もまた定信に騙される。その騒ぎの裏で、定信は治済を芝居小屋におびき寄せようとしていたのだ。

定信の間者として治済に近づいたのは、「死を呼ぶ手袋」の中心にいた大崎（映美くらら）。だが、治済も大崎に手玉に取られるような人物ではない。大崎の案内する芝居小屋にはなかなか向かわず、まず足を運んだのは蔦重のいる耕書堂。ついにラスボスとの対面となるが、蔦重はその正体を知らない。

「主、写楽というのは、まこと源内なのか？」「さあ、どうでしょう？」

それは店先で交わされる想定内の質問だったのだろう。だが、その相手が想定外の人物であるというチグハグな状況に緊張感が走る。「あの戯作も面白かったぞ」と囁く治済に、まだピンと来ない蔦重。それは治済からの「気づいているぞ」という釘打ちだった。

あの戯作とはもちろん、定信が源内として書いた『一人遣傀儡石橋』。だが治済はその筆跡を定信のものだと見抜いていた。そして曽我祭りで配られるお祝いの饅頭配りのなかに、毒入りの饅頭を手渡す男を忍ばせる。その男は定信の家臣たちにも手渡し、さらに耕書堂の前に立つ蔦重の手代にも。「おめでとうございます」という真逆の言葉が添えられているのが、また不気味だ。

失意に沈むていに、蔦重の義理母・ふじ（飯島直子）が差し入れた甘味が生きる力を与えてくれた。そんな話の直後に死を呼ぶ饅頭を入れてくるところが、森下佳子脚本の優しさと厳しさが鮮やかに際立つ。そして「これを食してから行くとするかの。そ～な～た～が～な」と、毒入りの饅頭を食べるように大崎に迫る治済。その姿に、同じ森下脚本で男女逆転が描かれた『大奥』の治済（仲間由紀恵）を彷彿とさせるところも、ファンへの目くばせのように感じられて心にくい。

騙したと思えば騙され、騙されたふりをしてさらに騙す。まるで昔話のキツネやタヌキのばかし合いのような展開に、止めを刺すかのように登場したのが治済そっくりな男だった。特大の「そう来たか！」がここで投じられるとは。

これまでなんの躊躇もなく人の血を流してきた治済が、なんの血も繋がらない他人に“一橋治済”を乗っ取られる――そんな作戦なのだろうか。実に黄表紙らしい仇討ちだが、大河ドラマという枠では異例な展開となりそうだ。しかし、そんな“べらぼう”なことをしてこそ、私たちが愛した『べらぼう』だとも思うのだ。（文＝佐藤結衣）