Æ°²è¥¿¥¤¥È¥ë¡Ö¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤Ë¡¢¡Ø¸Â³¦¡Ù¤òÄ¶¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤³¤½¡¢ÉáÃÊ¤ÏÎÏ¤òÈ´¤¡¢Î®¤·¤Æ¡¢¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤ª¤¯¡£¡×¤Ç¡¢Ç¾²Ê³Ø¼Ô¡¦ÌÐÌÚ·ò°ìÏº»á¤¬Æü¾ïÀ¸³è¤ä»Å»ö¤Ë¤ª¤¤¤ÆÁ´ÎÏ¤ò½Ð¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤Î¥ê¥¹¥¯¤È¡¢¡ÖÎ®¤¹¡×¤³¤È¤ÎËÜÅö¤Î°ÕµÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
ÌÐÌÚ»á¤Ï¡ÖÆü¡¹²æ¡¹»Å»ö¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤Î»þ¤Ë¤Í¡¢¤¤¤Ä¤âËÜµ¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈè¤ì¤Á¤ã¤¦¤È¤¤¤¦¤«¡¢»ýÂ³ÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢ÊÙ¶¯¤ä»Å»ö¤Ï¡Ö80%¤°¤é¤¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÂ³¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£Á´ÎÏ¤ò½Ð¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¥±¥¬¤ä¿´¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤¹¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ë¤È¤·¡¢¡Ö²ø²æ¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¿´¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤âÊø¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸½Âå¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿È¶á¤Ê²ÝÂê¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢ÌÐÌÚ»á¤ÏÂçÁêËÐÎÏ»Î¤òÎã¤Ë¼è¤ê¡¢¡ÖËÜ¾ì½ê¤Î15Æü´Ö¤ÏËÜÅö¤ËÉ¬»à¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ë°ìÊý¡¢¡Ö½ä¶È¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤ËËÜµ¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È¾Ò²ð¡£ÎÏ»Î¤¬ÉáÃÊ¤Ï8³äÄøÅÙ¤ÎÎÏ¤ÇÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡Ö¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¡¢120%¤ÎÎÏ¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Î½àÈ÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡ÖÉáÃÊ¤«¤é80%¤ÇÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ëÆü¾ï¤Î±Ä¤ß¤â¡¢¤¹¤´¤¯½àÈ÷±¿Æ°¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¡¢ÅØÎÏ¤Î¡È80%±¿ÍÑ¡É¤¬ËÜÈÖ¤Ç¤ÎÇúÈ¯Åª¤ÊÎÏ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È²òÀâ¡£Ìîµå¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤ÎÉáÃÊ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¥ïー¥ë¥É¥·¥êー¥º¤Î¥²ー¥à¥»¥Ö¥ó¤ÎÎã¤òµó¤²¡¢¡Ö¤¢¤ì¤¬ÂçÁêËÐ¤ÎËÜ¾ì½ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤ó¤À¡×¤ÈÈæ³Ó¤·¡¢½àÈ÷¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÀâ¤¤¤¿¡£
ºÇ¸å¤ËÌÐÌÚ»á¤Ï¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¤Î¤¤¤Ä¤¬¡È¤³¤³¤¾¡É¤È¤¤¤¦¤È¤¤«¤òÍ½Â¬¤·¡¢Ç§¼±¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡×¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¤È°ã¤Ã¤Æ²æ¡¹¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¶èÊÌ¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÇ§¼±¤·¤ÆÂÐ±þ¤¹¤ë½¬´·¤¬ÂçÀÚ¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡ÖÉáÃÊ80¡ó¤¯¤é¤¤¤ÎÎÏ¤ÇÎ®¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢¤¤¤¶¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤¤Î²Ð»ö¾ì¤ÎÇÏ¼¯ÎÏ¤ò½Ð¤¹¾å¤ÇÌò¤ËÎ©¤Ä¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¡Ö¸ÄÀ¡×¤¬³è¤«¤»¤Æ¡¢¡Ö¼«Í³¡×¤Ç¡¢¡ÖÁÏÂ¤Åª¡×¤ÊÀ¸¤Êý¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢±þ±ç¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¿®¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ê£»¨¤Ê¸½Âå¤òÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤Î¡¢²Ê³Ø¡¢¼Ò²ñ¡¢ËÜ¡¢²»³Ú¡¢±Ç²è¡¢Ê¸²½¡¢·Ý½Ñ¡¢¿Í´Ö¡¢¥³¥á¥Ç¥£¤ò°·¤¦Áí¹çÅª¤ÊÇ¾¤Î¶µÍÜ¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¹¡£¿Í´Ö¤ÎÇ¾¤Î¤³¤È¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¤Î¤³¤È¡¢ÁÏÂ¤À¤Î¤³¤È¡¢¸ÄÀ¤Î¤³¤È¤Ê¤É¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£