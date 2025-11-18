この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画タイトル「相手を細かくコントロールしようとする『マイクロマネジメント』は、職場でも家庭でも人間関係でも政治でも、ありとあらゆるところで良くないよね。」で、脳科学者の茂木健一郎氏が、自身の見解としてマイクロマネジメントの問題点を幅広く語った。

茂木氏はまず、会社の上司が部下の業務に対して「箸の上げ下ろしまでいちいち言う」ような行為を“マイクロマネジメント”と定義し、「そういうことがあると、まず部下が疲れる」「上司の側としてもスケールしないし、生産性も悪いし、基本的に生産的じゃない、科学的ではない」と強調。ビジネスだけでなく、「親が子の勉強や行動を細かくチェックする」ことも同様に、子どもの自発性を損なうと指摘した。

マイクロマネジメントをついやってしまう人には、「上司がちょっと不安だったり、自分のリーダーシップに自信がなかったり、不安の裏返しでいろいろ口出しちゃう」という心理があるとし、「みんなが不幸になる。上司も部下も、親も子供も不幸になる」と問題の根深さを語った。

さらに茂木氏は、マイクロマネジメント的な思考は会社や家庭に限らず、「恋人同士や友人関係、さらには政治や外交にまで波及する」と展開。現政権の首相や外国政府の行動まで、いちいち細かくダメ出しする風潮について、「それマイクロマネジメントでしょ」と断じ、「とりあえずは信頼して任せて、最後は選挙の時に意思表明すればいい」と持論を示した。

「これは親関係もそう」「自分自身に対しても、ついサボっちゃう自分や気が散る自分をいちいち攻めない」といった例も挙げつつ、「人生のありとあらゆる部分で気をつけていきたい」と語り、動画を締めくくった。

