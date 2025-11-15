【衝撃】義父の葬儀に参列も香典ゼロ!? 夫が「もう関わらない」と怒り心頭【ママリ】

義父の葬儀に嫁の姉妹は香典を出すべき？

日々の生活の中で、思わぬトラブルに遭遇することもありますよね。アプリ「ママリ」でも「こんなショックなことがあって…」というトラブルエピソードがたくさん寄せられています。この記事では、ママたちが投稿したトラブルに関するエピソードを3選でご紹介します。

義父が亡くなり、葬儀が終わりました。

実の妹たちにもそれは伝えておりましだが

式の参列もありませんでしたが、

香典もありませんでした。



三姉妹で下の妹は結婚し、家庭もあります。

義理の弟とはいえわたしより一回り年上です。



旦那がわたしのきょうだいからの

香典がなかった事が腑に落ちなかったようで

(特に妹の旦那)今後関わりたいと思えないと言ってました。



香典とかは、相手の気持ちの問題も大きいと思いますが、

一般常識的にはどう思われますか？



家庭や感覚によって考え方が違うと思うので

香典もないなんておかしい！と断言はできない気もしますが、

良くない印象を与えた、、というのが今回の結果だったのかなと思っています。



わたしが式前に妹たちに伝えるべきでしたか？ 出典：

結婚すると実家と義実家の関わりが新たに始まりますが、冠婚葬祭時にどこまでお金を出すのかというのはとても難しい問題ですよね。考え方が違うのは当たり前ですし、正解がないことだからこそみんな悩むものではないでしょうか。



夫は投稿者さんの妹から香典がなかったことに不満を持っているようですが、絶縁まで考えるようなことなのか、投稿者さんは疑問に思ったようです。

香典は出すべき？出さなくていい？さまざまな意見が

©︎pixta

この投稿にさまざまな声が寄せられていました。



その中に「妹さんたちはまだわからないのでは」という意見がありました。

近所にいるなら参列、香典アリが一般的かなと思います



参列しなくても香典は渡すものだと思います



妹さん達はまだお葬式や身内の死が身近に無くて分からないのではないでしょうか。

まーぴさんのご両親から妹さん達への声かけも無かったですか？

今からでも香典を渡せたら良いのですが… 出典：

親族として香典を渡すのが一般的という意見です。自分から見て姉の夫の父親という立場の方へのお香典は気持ち次第ではありますが、投稿者さんの夫がお香典を重視するタイプであれば、投稿者さんが声をかけてあげても良かったのかもしれませんね。



他にも「関わりが疎遠なら必要ない」という意見がありました。

義親とごきょうだいとの関係によるのかなと思いました💦関わりがあるなら送るけど、疎遠ならなしで良い派です✋️



昨年、私の父が亡くなりました。私は4きょうだいですが、それぞれの配偶者、義親からは香典はいただきました。でも配偶者のきょうだいからはいただかなかったです💡💡



それぞれ他県に住んでいるし、下2人は結婚式もしていないので会ったこともない関係なので…母も自分たちも気にならなかったです！



まーぴさんのご主人と妹さん家族はよく会う関係なのですか？そしたら少し包むかなとも思いますが💦 出典：

普段からよく会うような関係であれば、お香典があったほうが気持ちが伝わったのかもしれません。お金というより家族のことを思う意味で、夫は香典を期待したのかもしれませんね。



お葬式への参列も香典も明確な正解がなく、相手の考え方も見えづらいのが難しいですね。しかし、香典一つで人間関係が大きく変化してしまう事例があるのも確か。人生の節目である冠婚葬祭がトラブルの原因になってしまうのはとても残念なことですから、こうした出来事が起きたときはなるべく細かくコミュニケーションを取ることを意識するといいかもしれませんね。

5歳2歳が子どもだけで公園に行くのはあり？

いつから1人で公園行かせてますか？？

今日公園に行ったら5歳の子が2歳の妹連れて親なしできてて道路に面した公園ということもありほぼ私がうちの子含め4人を見る事態になってしまいました



無駄に疲れました…🥲 出典：

2歳の行動はまだまだ予測できないことばかりですし、そんな2歳を5歳が連れているという状況にまずは驚きます。投稿者さんの知り合いだったのか、それとも全く知らない子どもだったのかはわかりませんが、親がいないのであれば警察に連絡しても良いような状況ではないでしょうか。



小学生になると1人で行動することも増えそうですが、まだ幼い子たちはとても心配です。

子どもだけでの公園にさまざまな意見が

©︎pixta

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。



その中に「同じ親として考えられない」という意見がありました。

え...びっくりでしたね🥲

5歳2歳はもう通報レベルで危ないです😭

うちは5歳3歳姉妹ですが

同じ親として考えられません😭

5歳だけでも絶対行かせれません💦



お疲れ様でした🥲

次はもう携帯から通報しちゃいましょ😭😭 出典：

子どもが巻き込まれる怖い事件や悲しい事故がたくさんある中で5歳に2歳の命も任せるなんて恐ろしいですよね。投稿者さんは心配で見守ってあげたのだと思うのですが、何かあった時に責任問題になりますし、親に危機感を感じてもらうためにも通報することも必要かも。



他にも「2歳がいる時点で自分が行かない選択肢がない」というコメントがありました。

ええっ！！怖い！怖すぎますね😨

ままりさんいなかったらゾッとしますね…お疲れ様です😭



何歳からだろう、、

でも5歳だけでも行かせないし、2歳がいる時点で自分が行かない選択肢はないですね😭 出典：

2歳の子どもは公園で遊ぶにも見守りが必要なはず。投稿者さんも本当に大変だったと思います。



具体的に何歳から子ども1人でOKというルールはなくとも、大前提として子どもの安全が保たれることが一番大事です。不安に感じる子であれば何歳でも何年生でも付き添ってあげるべきですし、親から見て不安であれば小学生になっても見守る選択肢があるでしょう。



あまりに幼い子たちの親なしでの行動に、あらためて子どもの安全を考えさせられる投稿でした。



下着泥棒に狙われていた…警察からの連絡で発覚した内容とは…?

©︎pixta

ランドリーで下着盗まれた方いますか？法律詳しい方もお願いします🙇‍♀️



いつもお世話になっているコインランドリーで我が家の荷物が漁られていたみたいで、警察から電話が来ました。

最近になって娘の下着が極端に少なくなっており、私は家で無くしたのかなとか考えていたのですが、漁られていたと聞いてまさかと思い、一応警察には全て話しました。

犯人はおおよそ分かっているらしく、警察の方は捕まえましょうと言ってくれたのですが、これでもし私の勘違いだったらと考えると被害届を出すかどうか迷ってしまいます。 出典：

いつも使っていたコインランドリーで荷物を漁られていたというEさん。盗られたかもしれないものは娘さんの下着。それは気持ちが悪いですね。



警察からの連絡では犯人の目星がついているとのことで「捕まえましょう」と言葉をかけられたようですが、Eさんには引っかかる点があるといいます。

防犯カメラには盗んだと思われる決定的なところは写っておらず、ただ洗濯物を漁っているところだけが写っていたようです。(カメラに背中を向けていたらしいです。)



レアなケースかもしれませんが同じような経験をした方いらっしゃいますか？

この場合もし犯人が捕まって、もし本当に盗んでいたとしたら弁償などしてもらえるのでしょうか？

精神的なショックが大きく、かなり参っています……。 出典：

防犯カメラに犯人の様子は映っていたものの、その姿は後ろ姿。下着を盗んだ場面は映っていなかったようです。このためEさんは被害届を出すことにためらいがあるとのこと。



盗まれていた下着が弁償されるかどうかも気になっているようですが、何よりも精神的なショックが大きく、被害届を出すところまで気持ちが追い付いていない様子です。

「自分の気持ちを大切に」被害届提出に関するさまざまな声

コインランドリーでの窃盗被害ということでショックが大きい投稿者のEさん。ママリユーザーからはいろいろな意見が寄せられました。

警察がそう言ってくるってことはほぼそいつがとってるのは確実ってことです😳

おまかせしていいと思いますよ！

(中略)

今後も漁られないかヒヤヒヤして過ごすより、捕まったほうが安心ですし私ならお願いします☺️ 出典：

窃盗被害に遭った物が返却されるかはわかりませんが「周辺に下着泥棒がいるかも」とヒヤヒヤしながら過ごすより、警察に捜査をお任せした方が落ち着くかもしれませんね。

そもそも人の洗濯物を漁ること自体おかしいですから、被害届書いていいと思いますよ💦💦

自分の洗濯物かな？と思って間違えたのと漁っているのとでは動きが違うと思いますし、警察の方も分かると思うので…🥺



私なら絶対書きます😭✨✨ 出典：

確かに、他人の洗濯物を勝手に触ったり漁ったりすること自体が理解できない行動なので、すっきりと被害届を出すのも1つかもしれません。

Eさんの気持ち次第なんですが、腹立つ！こらしめてやりたい！なら被害届を出したらいいです。勘違いでも全然大丈夫です！

しかし、被害届を出すには盗まれた下着の詳細等警察に伝える必要もあり現物が出てきた際たくさん写真取られると思います。精神的なショックが大きいとの事なのでそのへんも考える必要があると思います。 出典：

犯人を捕まえてほしい気持ちがあるなら、被害届を出す方が良いかもしれません。



一方で、被害届を出すと捜査への協力を求められることも。そうした点で何をすべきか、また自身がどれほど負担に思うかも重要ですね。気になる場合は、警察に確認してみてもいいでしょう。

身内が警察官です。



弁償はしてもらえませんね💦してもらいたいなら民事で訴えなければいけません。

被害届は相手に罰を受けさせるかどうかってことですね💡



下着泥棒気持ち悪いですよね…精神的ショックを受けているのに、犯人は大した罪も受けません。再犯率も高いですし😭😭

出典：

窃盗にあった被害品は正当な手続きをへて還付される場合もあるようですが、気持ち的なこともあり返却を望むかどうかも難しいでしょう。



窃盗被害に遭ったショックと犯人への感情を考えながら、被害届を出す・出さないなどの行動を考えるのが現実的かもしれません。いずれにしてもコインランドリーで誰かの私物を盗むなんて許されないことです。改めて防犯意識を持って注意を払いながら利用することが大切だと気づかされる投稿でした。

