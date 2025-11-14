平成初期に話題となった“シール交換”が今、再びブームとなっています。子どもだけでなく“大人”も夢中になる理由を取材しました。

都内のショッピングモールで子どもたちが行っていたのは、今、ブームになっているシールの交換会です。90年代後半から子どもたちの間でブームとなったシール交換ですが、再び注目されているといいます。

その理由について、交換会を実施した雑貨店の担当者は「ぷっくりとしたシールが最初SNSであがって、そこからバズり始めて。平成世代の大人の方を中心に子どもまで広まっていった」と明かしました。

実際に、今月発表された『日経トレンディ』の“2025年ヒット商品ベスト30”で『平成女児売れ』が4位にランクインしており、その中にシールもありました。

また、この日は子どもだけでなく大人が参加する姿も。娘と参加していたという母親は小学生の時に“シール集め”をしていたそうで、この日初めて出会った女性とシール交換に挑戦。無事、交換は成立し「持ってないシールとかがあると面白くて楽しかったです」と喜びを語りました。

さらに、シールをきっかけに子どもとの会話が増えた方は「子どもとのコミュニケーションにも、今まで遊んでいるのを見てるだけだったけど、キャッキャしながら一緒に遊べるのは楽しい時間、いいきっかけになってるなと思います」と語りました。

（11月14日放送『news every.』より）