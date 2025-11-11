◆大相撲九州場所3日目・前相撲・関（突き落とし）武田（11日、福岡国際センター）

この日始まった前相撲で、九州出身の新弟子同士が対戦。関（18）＝福岡県篠栗町出身、境川部屋、本名・関大将＝が、武田（18）＝大分県佐伯市出身、中村部屋、本名・武田琉斗＝を突き落としで破った。

本場所で初めての土俵。しかも1番前では「史上最強の研修生」と呼ばれていきなり横綱のしこ名をもらった旭富士（23）＝モンゴル出身、伊勢ケ浜部屋、本名・バドツェツェゲ・オチルサイハン＝が登場し、前相撲としては異例の多くの報道陣が詰めかけていた。

「心臓がバクバクしていました」という関は同じ九州出身でも「全然知らない相手」という武田を破り「これで安心できました」。アマチュア相撲の審判をしている父の影響で勢門小（福岡県篠栗町）1年から隣の久山町の福岡相撲クラブで競技を始めた。高校を中退してアルバイトも経験したが、相撲への情熱は冷めず「厳しい環境で鍛えたい」と境川部屋に入門した。好きな力士は部屋の兄弟子の平戸海（長崎県平戸市出身）。明日以降に向けて「できることをやっていきます」と誓った。（林 原弘）