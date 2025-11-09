栃木SCvs鹿児島 スタメン発表
[11.9 J3第35節](カンセキ)
※14:00開始
主審:山岡良介
<出場メンバー>
[栃木SC]
先発
GK 1 川田修平
DF 2 平松航
DF 25 岩崎博
DF 37 木邨優人
MF 10 五十嵐太陽
MF 11 青島太一
MF 18 川名連介
MF 22 高橋秀典
MF 77 藤原健介
MF 81 中野克哉
FW 32 太田龍之介
控え
GK 27 丹野研太
DF 5 森璃太
DF 8 福森健太
DF 40 高嶋修也
MF 47 吉野陽翔
MF 80 オタボー・ケネス
FW 7 棚橋尭士
FW 14 ディアマンカ・センゴール・チェク
FW 29 矢野貴章
監督
小林伸二
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 16 山内康太
DF 3 杉井颯
DF 7 千布一輝
DF 28 ヘナン
DF 44 青木義孝
MF 6 渡邉英祐
MF 14 吉尾虹樹
MF 36 米澤令衣
MF 73 田中稔也
FW 9 アンジェロッティ
FW 18 河村慶人
控え
GK 1 藤嶋栄介
DF 21 相馬丞
MF 8 藤村慶太
MF 19 稲葉修土
MF 20 圓道将良
MF 27 山口卓己
FW 10 武星弥
FW 13 近藤慶一
FW 92 ンドカ・チャールス
監督
相馬直樹
※14:00開始
主審:山岡良介
<出場メンバー>
[栃木SC]
先発
GK 1 川田修平
DF 2 平松航
DF 25 岩崎博
DF 37 木邨優人
MF 10 五十嵐太陽
MF 11 青島太一
MF 18 川名連介
MF 22 高橋秀典
MF 77 藤原健介
MF 81 中野克哉
FW 32 太田龍之介
控え
GK 27 丹野研太
DF 5 森璃太
DF 8 福森健太
DF 40 高嶋修也
MF 47 吉野陽翔
MF 80 オタボー・ケネス
FW 14 ディアマンカ・センゴール・チェク
FW 29 矢野貴章
監督
小林伸二
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 16 山内康太
DF 3 杉井颯
DF 7 千布一輝
DF 28 ヘナン
DF 44 青木義孝
MF 6 渡邉英祐
MF 14 吉尾虹樹
MF 36 米澤令衣
MF 73 田中稔也
FW 9 アンジェロッティ
FW 18 河村慶人
控え
GK 1 藤嶋栄介
DF 21 相馬丞
MF 8 藤村慶太
MF 19 稲葉修土
MF 20 圓道将良
MF 27 山口卓己
FW 10 武星弥
FW 13 近藤慶一
FW 92 ンドカ・チャールス
監督
相馬直樹