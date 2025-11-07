【Mrs. GREEN APPLE × NEW ERA®】10周年記念コラボ帽

Mrs. GREEN APPLEのデビュー10周年を記念して、人気ブランド「NEW ERA®」とのコラボレーションアイテムが登場！2025年11月18日(火)20時より、スニーカーダンク（SNKRDUNK）アプリ内特設サイトで抽選販売がスタートします。刺繍ロゴが光るベースボールキャップとバケットハットの2種がラインナップ。どちらも上品でデイリーに使いやすいデザインに仕上がっています♡

大人カジュアルに映える3色展開の帽子



今回登場するのは、「NEW ERA® 9THIRTY™ MGA LOGO CAP」（各6,050円税込）と「NEW ERA® BUCKET-01 MGA LOGO HAT」（各6,050円税込）の2アイテム。

カラーはベージュ・ブラック・ネイビーの3色展開で、どんなコーデにも自然に馴染む万能カラーです。

それぞれMrs. GREEN APPLEのオリジナルロゴ刺繍があしらわれ、シンプルながらも特別感のある仕上がりに。

抽選限定販売＆うれしい特典も♡



抽選受付は2025年11月18日(火)20:00～11月30日(日)23:59まで。当選発表は12月12日(金)17:00頃、商品発送は2026年2月上旬より順次スタート予定です。

さらに、購入者全員に“同デザインロゴのピンズ”をプレゼント！キャップやハットに合わせて使えば、統一感のある大人カジュアルスタイルが完成します♪

10周年を迎えたMrs. GREEN APPLEの勢い



2025年、Mrs. GREEN APPLEはデビュー10周年を迎え、ベストアルバム『10』のリリースや全国ドームツアーなど、話題が絶えません。

そんなアニバーサリーイヤーを彩る今回のコラボは、ファンなら見逃せない特別な企画。音楽だけでなく、ファッションを通じて彼らの世界観を感じられるのも魅力です。

特別な冬に、Mrs. GREEN APPLEとNEW ERA®を纏って



音楽とファッションの融合が叶えた、Mrs. GREEN APPLE × NEW ERA®の限定アイテム。上品さと遊び心を兼ね備えたキャップ＆ハットは、日常のコーデをさりげなく格上げしてくれます。

この冬は、あなたもMGAの世界をファッションで感じてみてはいかがでしょうか？抽選期間中に、ぜひスニダン公式サイトをチェックしてみてください♡