タレントの三上悠亜さん（32）が2025年11月1日、自身のインスタグラムを更新。人気キャラクターに扮したコスプレ姿を披露した。

「チェンソーマンのレゼに」

三上さんは、「HAPPYHALLOWEEN」「チェンソーマンのレゼに」とコメントを添えて、ハロウィンのコスプレ姿を投稿。「今年はハロウィンイベントもなかったのでおうちでさくっとハロウィンしたよ」とつづっていた。

また、「コスプレのサイズ間違えて2XL買ってて慌てて家の代用品で頑張りました笑」とコスプレについて説明している。

インスタグラムに投稿された写真では、白いノースリーブのシャツと黒いショートパンツを着用。人気コミックス「チェンソーマン」が原作の映画『チェンソーマン レゼ篇』が話題になる中、登場する美女キャラクター・レゼに扮した姿を披露した。

4枚目の写真では、舌を出したアップショットを公開。さらに、ニーハイソックスを着用して床に座り、抜群のスタイルをみせる写真などを投稿した。

この投稿には、「ゆあちゃんのレゼ見れるの嬉しい！！」「神！？！？」「可愛い過ぎって」「最高です」「かわいい！」といったコメントが寄せられていた。