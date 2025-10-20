井村屋『やわもちアイス パフェ マスカット』　秋の涼を味わえる大福パフェアイスだった！

井村屋から、10月6日（月）に発売された「やわもちアイス パフェ マスカット」。2022年の“やわもちアイス10周年”を記念して誕生したパフェシリーズの第2弾で、いちご大福味に続く新フレーバーです。

近年、和菓子のなかでも人気を集めるマスカット大福をイメージしたパフェアイスとのことで、さっそく味わってみました。

鮮やかな黄緑色のマスカットソースの中に、角切りのアロエとおもちがゴロゴロと入っています。スプーンを入れてみると、想像以上にすんなりと通りました。冷凍庫から出したばかりなのに、白こしあんもおもちもやわらかく、すくいやすいのには驚きです。

ひと口すくって食べると、まず感じたのはマスカットの華やかな香り。ソースには、「ブドウの女王」と呼ばれるマスカットオブアレキサンドリアの果汁が約50パーセント配合されているそうで、果実の甘みをしっかりと感じます。

ソースがからんだアロエは、その食感も相まってマスカットの果肉と勘違いしてしまいそうでした。

そして、このアイスの主役であるおもち。もちもちとやわらかく、口の中で溶けていくような食感です。おもちにもマスカットリキュールが練り込まれているそうで、ほんのりマスカット色です。



白こしあんは上品な甘さで、マスカットの酸味とのバランスが絶妙です。わずかにざらっとした質感が、マスカットソースとなじむことでなめらかに溶けていきます。大福のあんを思わせる口どけ。北海道豊富町産生クリームを使用したバニラアイスが、全体をやさしくまとめています。

ひっくり返して底を見てみると、ケーキ生地が敷かれていました。バターが香るやわらかな生地です。これをバニラアイスと一緒にすくって食べると、和のパフェアイスが一転、ふんわりとした洋の雰囲気に包まれました。

スプーンで底からすくって5層すべてを一緒に食べてみると、それぞれの味と食感が口の中で混ざり合う、ぜいたくな味わいでした。

251キロカロリーで、この満足感を考えれば気軽に楽しめる数字だと思います。

マスカット大福をベースに、アイスやケーキといった洋の要素が一体となっている井村屋の「やわもちアイス パフェ マスカット」は、秋の夜長に、ゆっくりと味わいたくなるパフェアイスでした。

（文＝minto）