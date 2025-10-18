¥Õ¥©¥í¥ï¡¼70Ëü¿ÍÄ¶¤¨¤Î TikToker¡¦¤µ¤¯¤ó¤Ý¤¬¡í¥®¥ã¥ë¥²¡¼¡í¥Æ¡¼¥Þ¤Î½é¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¸ì¤ë¡ª¡Ö¤¦¤Á¤ò¹¶Î¬¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢ÉÕ¤¹ç¤¦¤¿¤á¤Î»°²Õ¾ò¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
TikTok¥Õ¥©¥í¥ï¡¼70Ëü¿ÍÄ¶¤¨¤ÎÇÛ¿®¼Ô¡¦¤µ¤¯¤ó¤Ý¤Î½é¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ØÎø¤ó¤Ý¡Ù¤¬¡¢¡Ö½µ¥×¥ì ¥°¥é¥¸¥ã¥Ñ¡ª¡×8·î¤Î¥Þ¥ó¥¹¥ê¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡ª ¤½¤ì¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡¢ËÜ¿Í¤¬¸ì¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡ª¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡ØËÜ¿Í¤¬¸ì¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡ª¡Ù¤Ï¡¢¿Íµ¤½÷Í¥¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»£±Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤Ê¤¬¤é²òÀâ¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¡£¤³¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢Æ°²è¤Ë¼ý¤Þ¤ê¤¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤Î»£±ÆÎ¢ÏÃ¤ä TikTok¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¡¢º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤µ¤¯¤ó¤Ý¤Î¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢
¡½¡½Æ°²è¼ýÏ¿¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤ÏÇÛ¿®¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»£±Æ¤Ï¤â¤¦´·¤ì¤Ã¤³¤Ç¤¹¤«¡©
¤µ¤¯¤ó¤Ý¡¡Å¬Åö¤Ë¤·¤ã¤Ù¤ë¤Î¤Ï´·¤ì¤Ã¤³¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸À¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤«Î®¤ì¤¬¤Á¤ã¤ó¤È·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÆ¬¤ÎÃæ¤¬¤´¤Á¤ã¤´¤Á¤ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡ª ¥«¥á¥é¤¬²ó¤Ã¤¿¤é¡Ö¤ï¡¼¡¢²¿¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤Ã¤±!?¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤½¤ó¤ÊÍÍ»Ò¤â¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£º£Ç¯8·î¡¢½é¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÄ©Àï¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤¬¥Þ¥ó¥¹¥ê¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Ë¡£¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤µ¤¯¤ó¤Ý¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª È¯ÇäÁ°¤Ï¡ÖÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡© Á´Á³¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¤È¤º¤Ã¤ÈÉÔ°Â¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤«1°Ì¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤â¤¦´¶¼Õ´¶·ã¡ª
¡½¡½¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¤ËÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¤µ¤¯¤ó¤Ý¡¡À¤´ÖÅª¤Ë¹õÈ±¤Î½÷¤Î¥³¤Î¤Û¤¦¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼õ¤±¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¶âÈ±¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤ä¤Ã¤ÆÂç¾æÉ×¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤¢¤È¡¢¤¦¤Á¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¼ã¤¤¥³¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¶â³ÛÅª¤ËÇã¤¨¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¿´ÇÛ¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¼Ì¿¿½¸¤Î¹ðÃÎ¤ò¤·¤¿¤È¤¡¢¡ÖÀäÂÐÇã¤¦¤Í¡×¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ë¤è¡×¤Ã¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤â¤é¤Ã¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª
¡½¡½¼Ì¿¿½¸¤Ï¡Ö¥®¥ã¥ë¥²¡¼¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë»£±Æ¤·¡¢ÇÛ¿®¼Ô¡¦¤µ¤¯¤ó¤Ý¤Á¤ã¤ó¤¬£´¿Í¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤ËÊÑ¿È¡£¹õÈ±¥í¥ó¥°¤Ë¥á¥¬¥Í¤ÎÀ¶Á¿·Ï¥¥ã¥é¤Ë¤âÊ±¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÊÌ¿Í¤ß¤¿¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
¤µ¤¯¤ó¤Ý¡¡¼«Ê¬¤Ç¤â¡Ö¤³¤ìÃ¯!?¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤µ¤¯¤ó¤Ý¤Ã¤Ý¤¤¤Î¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¤È¤Ï°ã¤¦»Ñ¤â¸«¤»¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Î¤È¤¤Ë¹õÈ±¤Ç¤â»£¤ê¤¿¤¤¤ÈÄó°Æ¤·¤Æ¡¢¥¦¥£¥Ã¥°¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤¤¤Äº¢¤«¤é¶âÈ±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¤µ¤¯¤ó¤Ý¡¡¹â¹»1Ç¯À¸¤«¤é¤º¤Ã¤È¶âÈ±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦7¡Á8Ç¯¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£²¿ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¹õÈ±¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¿ôÇ¯¤Ö¤ê¤Îµ®½Å¤Ê¹õÈ±¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£»£±Æ¥Æ¡¼¥Þ¤¬¡Ö¥®¥ã¥ë¥²¡¼¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤¯¤ó¤Ý¤Á¤ã¤ó¤òÍî¤È¤¹¤¿¤á¤Î¹¶Î¬Ë¡¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¤µ¤¯¤ó¤Ý¡¡¤ï¡¼¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¡ª ÇÛ¿®¤Ç¤â¤è¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¦¤Á¤ò¹¶Î¬¤¹¤ë¤Ë¤ÏÉÕ¤¹ç¤¦¤¿¤á¤Î»°²Õ¾ò¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£1¡¢Âº·É¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¡£2¡¢ÃË¤é¤·¤¤¡£3¤Ï......¤Ê¤ó¤À¤Ã¤±¡© Âç»ö¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤âËº¤ì¤Á¤ã¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥á¥â¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡© ¤¢¡¢3¤ÏÌÌÇò¤¤¡ª
¡½¡½ÌÌÇò¤¤¤Ã¤Æ°ìÈÖËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÃË¤é¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤¬¡©
¤µ¤¯¤ó¤Ý¡¡¥É¥ó¤È¹½¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ß¤¿¤¤¤ÊÆâÌÌ¤¬ÃË¤é¤·¤¤¿Í¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥¬¥ê¥¬¥ê¤è¤ê¤â"¥´¥ê¥Þ¥Ã¥Á¥ç"¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¤¦¤Á¤ò¹¶Î¬¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¡¢¸½¤ì¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¥²¡¼¥à¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÉáÃÊ¤ÏTikTok¤Î¥²¡¼¥àÇÛ¿®¤äFantia¤òÃæ¿´¤ËSNS¤Ç³èÆ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡©
¤µ¤¯¤ó¤Ý¡¡13ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³À¸ÊüÁ÷¤ÎÇÛ¿®¤ò»Ï¤á¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£ ¤½¤Î¤¢¤ÈTikTok¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¥Ð¥º¤Ã¤Æ¡¢ TikTok¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤éTwitter¡ÊX¡Ë¤Ç¤â¥Ð¥º¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½ºÇ½é¤Ë¥Ð¥º¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤É¤ó¤ÊÆ°²è¡©
¤µ¤¯¤ó¤Ý¡¡¹â¹»À¸¤Î¤È¤¤Ë¡¢À©Éþ¤òÃå¤Æ¡ØONE PIECE¡Ù¤Î¥Á¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¤ÎÀ¼¿¿»÷¤ò¤·¤¿¤é¥Ð¥º¤Ã¤Æ¡£¤½¤ÎÀ¼¿¿»÷¤Ï13ºÐ¤Î¥Ë¥³Æ°»þÂå¤«¤é¤º¤Ã¤È¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡ª ³ØÀ¸»þÂå¤Ï¡¢¾Íè²¿¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¤µ¤¯¤ó¤Ý¡¡¤¤¤ä¡¢¾Íè¤ÎÌ´¤È¤«¤¢¤Þ¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡£µþÅÔ½Ð¿È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æó½½ºÐ¤¯¤é¤¤¤«¤éÅìµþ¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¡£Åö»þ¤Ï¡¢¥³¥ó¥«¥Õ¥§¤ÇÆ¯¤¤Ê¤¬¤éSNS¤Î³èÆ°¤â¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤¡¤¯¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½µ¤¤Å¤¤¤¿¤éÆ°²èÇÛ¿®¤¬¥á¥¤¥ó¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¡©
¤µ¤¯¤ó¤Ý¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¹¥¤¤Ê¤³¤È¤òÂ³¤±¤é¤ì¤Æ¥é¥Ã¥¡¼¡ª¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤Î¤é¤ê¤¯¤é¤êÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½º£¸å¡¢¿·¤·¤¯Ä©Àï¤·¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤µ¤¯¤ó¤Ý¡¡À¼Í¥¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤«¹¥´ñ¿´¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ë¤¾¤Ã¤Æ¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¤È¤¤É¤½Ð²ñ¤¨¤¿¤ª»Å»ö¤Ê¤É¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤ËÂ³¤±¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¥Ï¥Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤µ¤¯¤ó¤Ý¡¡»£±Æ¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¤Þ¤¿¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥Ð¥Ë¡¼¤Á¤ã¤ó¤È¤«¥á¥¤¥É¤µ¤ó¤È¤«¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¥³¥¹¥×¥ì°áÁõ¤Ç»£¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÛÁüÎÏË¤«¤Ê¥³¤Ê¤Î¤Ç¡¢Êª¸ì¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó·Ï¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤ÎÍ§Ã£¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤È¤«¤âÌÌÇò¤½¤¦¡ª ¤Þ¤¿¤¼¤Ò¡¢¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ü¤µ¤¯¤ó¤Ý
2002Ç¯2·î15ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡µþÅÔÉÜ½Ð¿È ¿ÈÄ¹¡á154cm
¡»13ºÐ¤«¤é¥Ë¥³À¸ÇÛ¿®¤ò»Ï¤á¡¢À¼¿¿»÷¤ä¥²¡¼¥àÅù¤ÎÇÛ¿®¤òÂ³¤±¤Æ¥Õ¥©¥í¥ï¡¼70Ëü¿ÍÄ¶¤¨¤ÎTikToker¤Ë¡£¥±¥Ä°µ¶¯¤á¤Î¤à¤Ë¤Ã¤È¥Ü¥Ç¥£¤ÏFantia¤Ç¤â¿Íµ¤¡ª
¸ø¼°Tiktok¡Ú@saku_np¡Û
¸ø¼°Instagram¡Ú@sakunpo_po¡Û
¸ø¼°X¡Ú@Sakunpo¡Û
¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¤µ¤¯¤ó¤Ý¡Ù¡¡
¡Ú¥°¥é¥¸¥ã¥Ñ¡ª¸ÂÄê¡¡¥á¥¤¥¥ó¥°Æ°²èÉÕ¤¡ª¡ØÎø¤ó¤Ý¡Ù »£±Æ¡¿À¾Â¼¹¯ ²Á³Ê¡¿1650±ß¡ÊÀÇ¹þ
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÄàËÜÃÎ»Ò¡¡»£±Æ¡¿ImaTatsu