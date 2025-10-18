男と女は全く別の生き物だ。それゆえに、スレ違いは生まれるもの。



出会い、デート、交際、そして夫婦に至るまで…この世に男と女がいる限り、スレ違いはいつだって起こりうるのだ。



-あの時、彼（彼女）は何を思っていたの…？



誰にも聞けなかった謎を、紐解いていこう。



さて、今週の質問【Q】は？



最初は、気が付いていなかった。紗奈からの返事が微妙に遅くなっていたが、返信のスピードは気にしないようにしていた。





しかし、久しぶりに紗奈とのLINEのトークを見て愕然とする。三日前に送ったLINEは、既読にはなっていたが、それ以降既読スルーになっていたからだ。「紗奈ちゃん、次はご飯行こうね」「はい。楽しみにしています」こう言いながら解散したし、良いムードでことは運んでいた。それなのに、どうして紗奈は既読スルーになってしまったのだろうか…。Q1：男と二度目のデートで遠征を快諾した理由は？



紗奈と出会ったのは、三ヶ月前に開催されたワイン会がキッカケだった。



白金にある高級タワマンのパーティールームにワインを持ち寄って飲み比べる…というバブリーな会に、僕は久しぶりに参加した。



「義樹、遅いよ」

「ごめん、ちょっと仕事が終わらなくて」

「皆さん、僕の友人で、弁護士の義樹です」



主催者である慶太に紹介され、僕は軽い挨拶をしながらざっと参加者を見渡す。僕を含めて男性5名、女性4名。



“ワイン会”という名目で、みんな出会いを求めて集っていることは明白だった。



遅れて行った僕は、一番端の席に座ったのだが隣にいたのが紗奈だった。綺麗な肌に、整った顔立ち。客室乗務員をしているという紗奈は感じも良く、話も弾んだ。



「そういう感じのシフトなんですね。長時間フライトとか、正直大変じゃないですか？」

「そうなんですよ。あと機内は乾燥するので…」



会話をしているとあっという間にお開きの時間になる。もう少し紗奈と話したいと思った僕は、翌日個別でLINEを送ってみた。



― Yoshiki：昨日はありがとございました。よければ、次は二人で美味しいワインが飲める店へ行きませんか？



すると半日くらいして、紗奈から返事が来た。



― sana：いいですね！ぜひ。



こうして、僕たちのデートが決まった。



◆



「う〜〜〜ん、美味しい♡」



紗奈がグラスをクルクル回しながら、本当に嬉しそうにワインを飲んでいる。



「ですよね。ここ、グラスワインが豊富で。二人で一本開けても良いのですが、いろんな種類を飲めた方がいいかなと思って」



初デートは、ワイン好きの紗奈のために『élevé』を予約した。



「義樹さんは、普段はどの辺りで飲まれているんですか？」

「僕は家が白金なので、あの辺りも多いですし。でも西麻布とか六本木とか…。たまに銀座もあります。紗奈さんは？」

「私もその辺りですかね。あとは恵比寿とか。美味しいお酒とご飯に目がなくて、素敵なレストランがある場所へ行く感じです」

「それ、わかります！いいですよね」



僕自身、食べることが好きなのだが、紗奈も相当な美食家らしい。話を聞けば予約の取れない名店など、色々と店名が上がってきた。



― これは…誰と行っているんだ？



そう思ったけれど、初デートでそんなことを聞くのはスマートではないから、僕は尋ねなかった。



しかし会話の途中で、ふと「気になっているレストラン」の話題になった。



「実は今、軽井沢で一軒行ってみたいお店があって…」

「え、どこですか！実は僕もあるんです」



答え合わせをすると、偶然店名が一致したのだ。



「これはもう…行くしかないですね」

「ですね！嬉しい」

「紗奈さん、いつ空いていますか？僕、車出しますよ」

「いいんですか！？ありがとうございます♡」



こうして、少し先になってしまったけれど、お互いの休みを合わせ、10月頭の土曜日に、軽井沢へ行くことになった。

Q2：二度目のデートがドライブ、プチ遠征デート。正解は？



そして二度目のデート。宣言通り、僕は愛車を出し、紗奈の自宅まで迎えに行く。実は買い替えたばかりの新車で、これを見せることができるのはちょっと嬉しくもあった。



1,000万以上はする高級車だし、女性だって乗りたいはずだ。



案の定、僕の車を見た途端に紗奈は驚きつつもとても喜んでいる。



「義樹さんの車、かっこいいですね…！こんな車に乗れるの、嬉しい」

「実は買い替えたばかりで。結構スピードが出るから、しっかりつかまっていてくださいね」



こうして2シーターの助手席に紗奈を乗せ、僕たちは軽井沢へと出発することになった。



紗奈は、ドライブ中とても楽しそうにしてくれていた。



「結構スピード出るんですね」

「やっぱりこの車の醍醐味は、このエンジン音にありますからね」

「男のロマンって感じですね！」



豪快なスピードとエンジン音。それらにきゃっきゃと喜ぶ紗奈を横目に、僕は心底「やっぱり高級車はモテるな」と実感していた。



それに二人でゆっくり話すことができたから、二度目だったけどドライブデートをして良かったと思う。



「義樹さんって、いつも音楽は何を聞かれるんですか？」

「実は、あまり聞かなくて。うるさいのが苦手なんですよね。何か音楽つけますか？」

「もし何かあれば。でも、うるさいの苦手だったら大丈夫です」

「あと少しなので、行っちゃいましょう」



しかしここで、一つ誤算が生まれてしまった。



「着きました！やっぱり最高ですね、軽井沢は」



約2時間のドライブを終え、晴れやかな気持ちで店へ入ったものの、紗奈は若干しんどそうにしている。



「え？大丈夫ですか？どうしました？」

「ちょっと、車酔いしてしまったみたいで…」

「えー。それは大変だ。とりあえず、水飲みましょう」



行きたいお店が山の上の方にあり、たしかに後半は少しカーブが多かった。



「カーブが多かったですもんね…すみません、話に夢中で気が付かなくて」

「いえいえ。お水飲んだら、だいぶ楽になってきましたので。それよりせっかくなので、楽しみましょう！」



紗奈の言う通り、お水を飲んで安静にしていたら徐々に顔色が良くなってきて、しばらくすると通常に戻った紗奈。



またお互いに行きたかったレストランは噂通り大変美味しく、大満足な食事となった。



「どうしますか？帰りにコーヒーでも買って帰りますか」

「そうですね。せっかくなので、どこか落ち着いて、コーヒー飲んでから帰りましょう」



僕たちは紗奈が行きたいというカフェへ寄り、ゆっくりコーヒーを飲んでから帰路へついた。



「義樹さん、何から何までありがとうございます。車も出してもらった上、ご馳走にもなってしまって…」

「そんな、もちろんですよ。代わりに、またデートして下さい」

「それはいつでも」



こうして、楽しい丸一日がかりのデートが終わった。



しかしそれからお礼のLINEが来たものの、この日を境に紗奈からの返信スピードは急に遅くなり、最後は既読スルーになってしまった。



一体どうして、紗奈は変わってしまったのだろうか。



