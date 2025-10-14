抹茶ブームの今、厳選素材を使った素材本来の風味を活かした抹茶アイスバー「濃茶」が新登場！
オハヨー乳業株式会社から、素材の味にこだわった新商品「濃茶」アイスバーが、2025年10月6日より全国で発売中。生乳と北海道産生クリームを使用したまろやかなミルクアイスに、愛知県西尾産の蔵出し抹茶を合わせた、深みのある味わいが特徴の一本。発売までの経緯やその特徴を担当者に聞いてみた。
マーブル状で食べ進めるごとに味わいが異なる
■担当者へインタビュー。「濃茶」の特徴やマーブルデザインに隠された秘密とは――
ーー「濃茶」アイスバーはどのような商品なのでしょうか？
弊社は「ホンモノは、おいしい。」をスローガンのもと素材にこだわった商品を開発・製造しています。今回「濃茶」は、こだわりの抹茶とミルクのおいしさを味わっていただきたい、という想いから開発いたしました。素材のよさを重視し、本質を好む方に向けたアイスバーです。また、「濃茶」アイスバーを召し上がっていただくことで、日常の中で気軽に「茶道」の心に触れ、安らぎのひとときをお楽しみいただけます。
ーー今回発売する「濃茶」アイスバーはどのようにして生まれましたか？
弊社では、2016年秋までマルチパック(複数本入り)の「濃茶」アイスバーを販売していました。今回は、当時のものからさらにおいしさを引き上げたノベルティタイプ(パーソナルタイプ)として新発売いたします。原料を選定する際、ミルクアイスのフレッシュな風味、抹茶の種類、香り立ちを重視し、食べた方が素材のおいしさをじっくり楽しめる商品を目指して開発しました。
また、ミルク本来のおいしさを味わっていただくことも考慮し、ミルクアイスをベースに抹茶を合わせました。抹茶のおいしさだけでなくミルクのおいしさも味わっていただける商品です。
ーー他の抹茶アイス製品と比べて「濃茶」アイスバーだけの強みや特徴はなんですか？
抹茶ソースをミルクアイスとマーブル状に混ぜ込んでいるため、見た目にも美しく、食べ進めるごとに異なる味わいをお楽しみいただけます。抹茶の強い旨みを感じる部分や、抹茶とミルクアイスとのマリアージュ、ミルクの優しい甘みなど、一本でさまざまなおいしさをお楽しみいただけます。
ーー読者へのメッセージをお願いします。
昨今のインバウンドで抹茶がブームになっています。その一因には、「茶道を通して日本独特の感じ方、考え方を知りたい」という思いもあるそうです。「濃茶」アイスバーは、パッケージデザインも和テイストを採用し、中身も本格的な抹茶のおいしさをお楽しみいただけます。アイスという手軽に召し上がっていただけるスイーツを通して「茶道」の心にふれ、安らぎのひとときをお楽しみください。
素材の味にこだわり、食べ進めるごとに違った味わいが楽しめる「濃茶」アイスバーで、心安らぐひとときを、ぜひ。
文＝栗原志穏
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
マーブル状で食べ進めるごとに味わいが異なる
■担当者へインタビュー。「濃茶」の特徴やマーブルデザインに隠された秘密とは――
弊社は「ホンモノは、おいしい。」をスローガンのもと素材にこだわった商品を開発・製造しています。今回「濃茶」は、こだわりの抹茶とミルクのおいしさを味わっていただきたい、という想いから開発いたしました。素材のよさを重視し、本質を好む方に向けたアイスバーです。また、「濃茶」アイスバーを召し上がっていただくことで、日常の中で気軽に「茶道」の心に触れ、安らぎのひとときをお楽しみいただけます。
ーー今回発売する「濃茶」アイスバーはどのようにして生まれましたか？
弊社では、2016年秋までマルチパック(複数本入り)の「濃茶」アイスバーを販売していました。今回は、当時のものからさらにおいしさを引き上げたノベルティタイプ(パーソナルタイプ)として新発売いたします。原料を選定する際、ミルクアイスのフレッシュな風味、抹茶の種類、香り立ちを重視し、食べた方が素材のおいしさをじっくり楽しめる商品を目指して開発しました。
また、ミルク本来のおいしさを味わっていただくことも考慮し、ミルクアイスをベースに抹茶を合わせました。抹茶のおいしさだけでなくミルクのおいしさも味わっていただける商品です。
ーー他の抹茶アイス製品と比べて「濃茶」アイスバーだけの強みや特徴はなんですか？
抹茶ソースをミルクアイスとマーブル状に混ぜ込んでいるため、見た目にも美しく、食べ進めるごとに異なる味わいをお楽しみいただけます。抹茶の強い旨みを感じる部分や、抹茶とミルクアイスとのマリアージュ、ミルクの優しい甘みなど、一本でさまざまなおいしさをお楽しみいただけます。
ーー読者へのメッセージをお願いします。
昨今のインバウンドで抹茶がブームになっています。その一因には、「茶道を通して日本独特の感じ方、考え方を知りたい」という思いもあるそうです。「濃茶」アイスバーは、パッケージデザインも和テイストを採用し、中身も本格的な抹茶のおいしさをお楽しみいただけます。アイスという手軽に召し上がっていただけるスイーツを通して「茶道」の心にふれ、安らぎのひとときをお楽しみください。
素材の味にこだわり、食べ進めるごとに違った味わいが楽しめる「濃茶」アイスバーで、心安らぐひとときを、ぜひ。
文＝栗原志穏
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。