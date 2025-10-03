この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

人気YouTube動画『食べると危険グルタミン酸ナトリウム』で、カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏がグルタミン酸ナトリウムのリスクについて語った。片岡氏は「知らずにして健康が害されているかもしれません」と化学調味料・グルタミン酸ナトリウムの危険性を訴えた。



動画内で片岡氏は、「中華料理もたくさん入っていることが多いことから、チャイニーズレストラン症候群と名付けられていたりもします」と説明。「共通、全身の灼熱感、不安などの症候群として現れます」と、摂取による身体的症状を指摘した。また、「化学調味料が多く入っている食べ物を食べて具合が悪くなるという経験をしたことがある方は多いのではないでしょうか」と、多くの人が感じている体調不良の原因として追及した。



さらに片岡氏は、「血管を収縮させるため、偏頭痛の原因となってしまったり、肌荒れの原因となってしまったりと、美容にも健康にも決していいとは言えません」と、美容面や健康への悪影響にも踏み込んだ。



その上で、片岡氏は代用品として「昆布や鰹節などの粉」を紹介。「両方振りかければいいだけなので、手間は大して変わらないのに、美容にも健康にもおすすめです」とアドバイスした。



動画の締めくくりには「ちょっとした選択を変えるだけで体が良くなるとなれば嬉しいですよね」と呼びかけ、「おすすめの調味料のレシピ、コメント欄に書いておきますので、よく食ったらやってみてください」と視聴者へ実践を促している。