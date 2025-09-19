山本舞香、マギー、すみれが”神対応”連発でファン歓喜の夜 ファッションイベントで見せた”一体感”

ゴージャス感満載の夜

８月28日、東京・原宿でファッション・ブランド『カルバン・クライン』のアジア初となる旗艦店オープンを記念するイベントが行われ、多くのセレブや芸能人が来店した。

その中でも、特に注目を浴びていたのは、山本舞香（27）だ。

イベント終了後、山本は、両サイドに黒いスーツ姿の屈強そうなSPを従え、建物から出てきた。その瞬間、建物外で待っていた大勢の見物人からは大歓声が上がった。

「山本さんは、白いショート丈のタンクトップとローライズデニムで、アンダーウェアのロゴをチラ見せ。大胆なヘソだしファッションを披露しました。山本さんは日頃から肌の露出の多いファッションをする機会が多いのですが、今回は、同ブランドの定番ともいえるスタイルで、下着のロゴやバンドをあえて見せていたようです」（ファッション誌ライター）

28日のイベントで行われたインタビューで、同ブランドの魅力を聞かれた山本は、

「誰でも自分らしく着こなせるブランドだと私は思っています」

と回答。さらに、初挑戦したいことを聞かれると、

「昨年、結婚したので、家族のために何かしたいなと。15年間ずっと仕事ばかりしてきたので、家族と向き合う時間が欲しいな。挑戦はちょっとわからないですが、いつか子どもができたらいいなというふうには思っています」

と答え、取材陣を喜ばせた。冒頭に話を戻そう。山本の姿に大歓声を上げた見物人の中から、「舞香ちゃーん！」と声援が飛ぶと、「ありがとー！」と手を振る神対応も見せ、上機嫌で会場を後にした。

イベントも終盤に差し掛かったころ、ファンには予想外のサプライズが待っていた。マギー（33）とすみれ（35）が会場から出てきたのだ。

「２人の来場は公表されていなかったので出てきた瞬間、ショップの前にいた人たちから『あれ、マギー？』『すみれもいる？』といった声でざわついた感じです。そんなファンに対しても２人は終始笑顔で、握手や写真撮影に応じていました」（前出・ライター）

サングラス姿のマギーは全身白のシースルードレスで、すみれは、大胆に胸元の開いたトップスにブランドロゴ入りスカートというファッション。近づいてカメラを向けたり、ツーショット撮影を求めるファンに笑顔で対応していた。ファンの１人は、

「舞香ちゃんはキラキラしていてかわいかったし、マギーさんとすみれんさんのゴージャス感は半端なかったです。やっぱりスターって感じで輝いていました」

と興奮しきり。多くのファンがスターの共演に酔いしれた夜となった。