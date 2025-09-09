『SPY×FAMILY』第3期ED主題歌は幾田りら 映像解禁で「そっと寄り添えるような楽曲に」
テレビアニメ『SPY×FAMILY』（スパイファミリー）Season3（第3期）が、10月4日午後11時よりテレビ東京系列ほかにて放送される。エンディング主題歌は幾田りら「Actor」に決定し、楽曲を使用した本予告映像が解禁された。
【動画】めっちゃ良い曲！公開された『SPY×FAMILY』最新映像
幾田は「『Actor』という楽曲を書き下ろさせていただきました。誰しもが日々を生きる中で、何かしらの“役”を演じながら過ごしているのではないかと思っています。その役を全うしようとする心の奥には、きっと、大切な人を想う気持ちや優しさが宿っているのではないでしょうか。フォージャー家、そして彼らを取り巻く人々の日常に、そっと寄り添えるような楽曲になれたら嬉しいです。どうぞよろしくお願いします」とコメントを寄せた。
『SPY×FAMILY』は、より良き世界のため日々、諜報任務に取り組む凄腕スパイのロイドが主人公で、特殊任務（ミッション）のために引き取った子ども・アーニャは超能力の持ち主、契約結婚を持ちかけた妻・ヨルは殺し屋で、ロイドは任務のために“かりそめの家族”をつくり、ミッションに挑むスパイアクションコメディー。
原作漫画が2019年3月より漫画アプリ『少年ジャンプ＋』にて連載中で、コミックス累計発行部数は3800万部を突破している人気作品。テレビアニメ第1クールが2022年4月から6月、第2クールが10月〜12月に放送され、2023年10月〜12月にシーズン2（第2期）が放送。2023年12月には劇場版も公開され、興収62.6億円を突破する大ヒットとなった。
