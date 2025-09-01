後継はES90か

ボルボは、大型ステーションワゴン『V90』の生産を9月に終了すると、AUTOCARの取材で明らかにした。同社は声明で、生産終了は「グローバルサイクル計画に沿ったもの」と説明している。

【画像】スウェーデン生まれの質実剛健ステーションワゴン【ボルボV90を詳しく見る】 全23枚

リフトバックの新型EV『ES90』は来年初頭に英国で発売予定だが、ワゴンタイプの派生モデルが登場するかどうかはまだ不明だ。



ボルボV90の生産終了が告げられた。

ES90の発表会で「ステーションワゴンを完全に廃止するのか」と記者に問われた当時のジム・ローワン元CEOは、「はい。時代は変わりました」と答えた。

ローワン氏は、ES90の車高が比較的高いのは、SUVとの共通点だとした。さらにハッチバック式のトランクと40：20：40分割式リアシートにより、ステーションワゴンと同等の機能性を備えていると述べた。

同氏はまた、SUVのXC60のポジショニング（ラインナップにおける位置づけ）を調整することで、V90の役割を補完できると付け加えた。「例えば、V90を導入する代わりに、XC60を少し異なる形で位置づける方が良いのではないでしょうか？ ブラック・エディションもあれば、クロスカントリー・エディションもあります。つまり、同じクルマをベースに、さまざまなエディションを用意するということです」

ローワン氏の後任として4月にCEOへ復帰したホーカン・サミュエルソン氏は、これまでの方針を転換する兆しをまだ示していない。

しかし、ボルボのステーションワゴンの人気は依然として根強い。英国では2023年、V60とV90がラインナップから外されたが、需要の高まりを受け2024年7月に再導入された。

ボルボ英国部門の担当者によれば、中型のV60の生産は当面継続され、「英国の顧客は引き続き注文可能」だという。

日本向けのV90の動向については、本稿執筆時点では確認できていない。