´ØÅì½é¡Ö³¤¾å¥µ¥¦¥Ê¡×¤¬ÃÂÀ¸¡ª³¤É÷Ï¤¤Ë¥À¥¤¥Ö¤·¤Æ¡¢¡È¤È¤È¤Î¤¤¡É¤Î¥Õ¥ë¥³¡¼¥¹¤òËþµÊ¤·¤è¤¦
¥µ¥¦¥Ê¥Ö¡¼¥à¤Î¹â¤Þ¤ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤Ï¤¤¤Þ¡¢Â¿ÍÍ²½¤Î¿¿¤ÃÂþÃæ¤Ë¤¢¤ë¡£
¶Ë¾å¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¶õ´Ö¡¢ÅÔ¿´·¿¤Î¥½¥í¥µ¥¦¥Ê¡¢¤È¤¤Ë¤Ï¥Û¥Æ¥ë¥¹¥Æ¥¤¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡£¤½¤ó¤ÊÁªÂò»è¤¬¹¤¬¤ë¤Ê¤«¡¢¤Ä¤¤¤Ë¡È´ØÅì½é¡É¤È¤Ê¤ë¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
ÉñÂæ¤Ï»°±º¤Î³¤¡£²Ð¾È¤Ã¤¿ÂÎ¤òÎä¤Þ¤¹¤Î¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä¿åÉ÷Ï¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¹¤¬¤ë³¤¤½¤Î¤â¤Î¤À¡£
¤³¤Î²Æ¡¢Âç¿Í¤¿¤Á¤¬Áª¤Ö¤Î¤Ï³¤¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¤È¤¤¤¦¡¢¤È¤Ó¤¤ê³«ÊüÅª¤Ê°ì¼ê¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
Æü¡¹¤ÎÈèÏ«¤ò¿á¤Èô¤Ð¤¹¡ª¼«Á³¤ÈÆ±´ü¤¹¤ë¡È¤È¤È¤Î¤¤¡É¤Î¥Õ¥ë¥³¡¼¥¹¤òÌ£¤ï¤¦
Æ©¤ÄÌ¤ë¤è¤¦¤ÊÀÄ¤¤³¤¤ÈÎÐ¤Þ¤Ö¤·¤¤¿¹¤¬¹¤¬¤ëÏÑ¤Ë¡¢¤³¤Î¥µ¥¦¥Ê¤Ï¤¢¤ë¡£»ÜÀß°ìÂÓ¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Þ¥ê¡¼¥ÊÆâ¤Ë¤¢¤ê¡¢¿à»Ò¤Ê¤É¤«¤é¥Ü¡¼¥È¤ä¥è¥Ã¥È¤ÇË¬¤ì¡¢³¤¾å¥µ¥¦¥Ê¤Ë²£¤Å¤±¤ò¤·¡¢¡È¤È¤È¤Î¤¤¡É¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¯¿Í¤â¤¤¤ë
Èþ¤·¤¤³¤¤ÈÍºÂç¤ÊÉÙ»Î»³¤¬Ë¾¤á¤ë¿ÀÆàÀî¸©»°±ºÈ¾Åç¤ÎÆîÃ¼¡Ö¥ê¥Ó¥¨¥é¥·¡¼¥Ü¥Ë¥¢¥Þ¥ê¡¼¥Ê¡×¤Ë¡¢´ØÅì½é¤È¤Ê¤ë¡Ö³¤¾å¥µ¥¦¥Ê¡×¤¬ÃÂÀ¸¡£
²Ð¾È¤Ã¤¿ÂÎ¤ò¡Ö³¤É÷Ï¤¡×¤ÇÎä¤ä¤·¡¢ÇÈ¤Î¤æ¤é¤®¤Ë¿È¤òÇ¤¤»¤ÆµÙ¤à¤È¤¤¤¦µæ¶Ë¤ÊÎÃ¤Î¼è¤êÊý¤¬¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¡£
¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¥µ¥¦¥Ê°¦¹¥²È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿·¤·¤¤»Ö¸þ¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥µ¥¦¥Ê¤òµá¤á¤ë¥µ¥¦¥Ê¡¼¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ö³¤¾å¥µ¥¦¥Ê¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
±¿±Ä¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥ê¥Ó¥¨¥é¿à»Ò¥Þ¥ê¡¼¥Ê¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤òÃæ¿´¤Ë£´¤Ä¤Î¥Þ¥ê¡¼¥Ê»ÜÀß¤ò¹½¤¨¤ë¡Ö¥ê¥Ó¥¨¥é¥ê¥¾¡¼¥È¡×¤À¡£
¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ê¥ê¥¾¡¼¥È»ÜÀß¤ò¿ôÂ¿¤¯¼ê³Ý¤±¤ë¡È¥ê¥Ó¥¨¥é¡É¤¬¡¢¤³¤Î»°±º¤ÎÃÏ¤òÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢ÅÔÆâ¤«¤é¼Ö¤ÇÌó80Ê¬¤È¤¤¤¦¡¢¥¢¥¯¥»¥¹È´·²¤ÎÎ©ÃÏ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÎÐË¤«¤Ê¼«Á³¤È¹â¤¤Æ©ÌÀÅÙ¤ò¸Ø¤ë³¤¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡£
Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÊÀ¸ÂÖ·Ï¤¬»Ä¤ê¡¢´ñÀ×¤Î¿¹¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡Ö¾®ÌÖÂå¤Î¿¹¡×¤«¤éÀ¶Î®¤¬Î®¤ì¹þ¤à¾®ÌÖÂåÏÑ¤Ï¡¢Éâ¤»·¶¶¤«¤é³¤ÌÌ¤ò¤Î¤¾¤¹þ¤á¤Ð¡¢¾®µû¤Î·²¤ì¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÊ¬¤«¤ë¤°¤é¤¤¤ÎÆ©ÌÀÅÙ¡£
Ä«¤ÏÀ¡¤ó¤À¶õµ¤¤ÎÃæ¤ÇÀÅ¤«¤Ê³¤¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¿´¿È¤ò²òÊü¤·¡¢Ãë¤ÏÂÀÍÛ¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤Æ¥¥é¥¥é¤Èµ±¤¯¿åÌÌ¤Ø¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë¥À¥¤¥Ö¡¢Í¼Êý¤Ï¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤ËÀ÷¤Þ¤ë¶õ¤ÈÍ¼Æü¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤éÆü¡¹¤ÎÈè¤ì¤ò¤¸¤Ã¤¯¤êÌþ¤ä¤¹¡£
»þ´Ö¤Î·Ð²á¤È¤È¤â¤ËÈþ¤·¤¯ÊÑ²½¤¹¤ë³¤¤È¼«Á³¤ËÊú¤«¤ì¡¢¤Þ¤µ¤Ë¼«Á³¤ÈÆ±´ü¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥ÈÄÌ¤ê¤Î¡È¤È¤È¤Î¤¤¡É¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¤Î¤À¡£
¥»¥ë¥Õ¥í¥¦¥ê¥å¤¬¤Ç¤¤ë³¤¤ËÉâ¤«¤Ö¥Æ¥ó¥È¥µ¥¦¥Ê
³¤¾å¤ËÉâ¤«¤Ù¤¿Éâ¤»·¶¶¤Ë¡¢ºÇÂç£¶Ì¾¤Þ¤ÇÆþ¤ì¤ëËÜ³ÊÅª¤Ê¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¼°¥µ¥¦¥Ê¤òÀßÃÖ¡£
´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹Ç³ÎÁ¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢±ì¤ä¤Ë¤ª¤¤¡¢ÇÑ´þÊª¤¬¸Â¤ê¤Ê¤¯½Ð¤Ê¤¤Ç³ÎÁ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ç®¤»¤é¤ì¤¿¥¹¥È¡¼¥ó¤Ë¥»¥ë¥Õ¥í¥¦¥ê¥å¤â²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÂÎ´¶²¹ÅÙ¤â¿½¤·Ê¬¤Ê¤¯¡¢¹õÂÓ¥µ¥¦¥Ê¡¼¤â¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÂÎ¤ò¿Ä¤Þ¤Ç²¹¤á¡¢´À¤ò¤«¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
ÇÈ¤Î¤æ¤é¤®¤Ë¿È¤ò°Ñ¤Í¤ë³¤É÷Ï¤¤Ç¥¯¡¼¥ë¥À¥¦¥ó
²°Æâ¥µ¥¦¥Ê¤Î¿åÉ÷Ï¤¤Ç¤Ï¤´Ë¡ÅÙ¤ÎÈô¤Ó¹þ¤ß¤â¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê³¤¾å¥µ¥¦¥Ê¤Ê¤é¡¢Ã¯¤Ë¤âµ¤·ó¤Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥À¥¤¥Ö¤Ç¤¤ë¡£ÄøÎÉ¤¤Îä¤¿¤µ¤Î³¤¤ËÁ´¿È¤òÄÀ¤á¡¢¥¯¡¼¥ë¥À¥¦¥ó¤·¤Æ¤¤¤¯ÁÖ²÷´¶¤Ï¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎºÇ¹â¤ÎìÔÂô¤À
ÂÎ¤¬½½Ê¬¤Ë²¹¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢³¤¾å¥µ¥¦¥Ê¤ÎÂé¸ïÌ£¤È¤¤¤¨¤ë¡Ö³¤É÷Ï¤¡×¤Ø¤¹¤°¤Ë¥À¥¤¥Ö¡ª
¿¿²Æ¤Ç¤âÄøÎÉ¤¯Îä¤¿¤¤³¤¿å¤¬Á´¿È¤òÊñ¤ß¡¢¿Ä¤Þ¤ÇÇ®¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÂÎ¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¥¯¡¼¥ë¥À¥¦¥ó¡£
ÀÅ¤«¤ÊÇÈ¤Î¤æ¤é¤®¤Î¤³¤È¤ò¡Ö1/f¤æ¤é¤®¡×¤È¤¤¤¤¡¢¤³¤ÎÅ¬ÅÙ¤ÊÉÔµ¬Â§À¤ÎÍÉ¤ì¤¬¡¢°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¥¹¥È¥ì¥¹¤ò·Ú¸º¤·¡¢¿¼¤¤¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Î¤À¡£
ÃÏÊ¿Àþ¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¤È¤È¤Î¤¦³°µ¤Íá¤Î¿´ÃÏÎÉ¤µ
¡Ö³¤É÷Ï¤¡×¤Ç¤Î¥¯¡¼¥ë¥À¥¦¥ó¤Î¸å¤Ï¡¢ÁÔÂç¤Ê·Ê¿§¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¡¢Ä¬É÷¤Ë¿á¤«¤ì¤Ê¤¬¤é³°µ¤Íá¤ò¡£±¿¤¬ÎÉ¤¤¤ÈÉÙ»Î»³¤â¸«¤¨¤ë¡£
ÂÎ¤ò¤¹¤Ã¤Ý¤êÊñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¥Á¥§¥¢¤Ë¿È¤ò°Ñ¤Í¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÍÉ¤ì¤ëÉâ¤»·¶¶¤ÇÇÈ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤Þ¤ë¤ÇÂÎ¤¬³¤¤ËÉâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë¡£ÅÔÆâ¤Î²°Æâ¥µ¥¦¥Ê¤Ç¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÊµÒ¼¼¤Ç¡¢Ã¯¤Ë¤â¼ÙËâ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Ò¤È¤È¤¤ò
¥µ¥¦¥Ê¤òËþµÊ¤·¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê³°´Ñ¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¡Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¥¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤ÇµÙ·Æ¤ò¡£
½ÉÇñ¤â²ÄÇ½¤Ê¤³¤ÎµÒ¼¼¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤¬¤é¤âÁë¤ò°ìÌÌ¤Ë»Ü¤·¤¿³«Êü´¶¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢Âç¼«Á³¤Î·Ê¿§¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é´²¤²¤ë¡£
ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¹¡¹¤È¤·¤¿¥×¡¼¥ë¤âÊ»Àß¤µ¤ì¡¢ÉßÃÏÆâ¤Ë£´Åï¤¢¤ëµÒ¼¼¤ò¥°¥ë¡¼¥×¤ÇÊ£¿ôÅï¼Ú¤ê¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£
¥µÈÓ¤ÏBBQ
¥µÈÓ¤ÏµÒ¼¼Æâ¤ÇBBQ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
ÃÏ¸µ·ÀÌóÇÀ²ÈÄ¾Á÷¤Î¡¢¿·Á¯¤Ê»°±ºÌîºÚ¤Î¥µ¥é¥À¤ä¡¢¹ë²÷¤Ë¾Æ¤¯»°±º»º¥µ¥¶¥¨¤Î¤Ä¤Ü¾Æ¤¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¾ÅÆî¥·¥é¥¹¤Î¥¸¥§¥Î¥Ð¥Ô¥Ã¥Ä¥¡¤Ë¹ñ»ºµí¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¤Ê¤É¡¢ÃÏ¸µ¤Î½Ü¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¥»¥Ã¥È¤À¡£
¥ª¥×¥·¥ç¥óÄÉ²Ã¡ï11,000¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¡£
ÅÔ²ñ¤Î·öÁû¤òËº¤ì¡¢¤Ò¤È¤ê¤ÇÂç¼«Á³¤È°ìÂÎ²½¤¹¤ë¤âÎÉ¤·¡¢Ã¯¤Ë¤â¼ÙËâ¤µ¤ì¤Ê¤¤¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê¥µ¥¦¥Ê¤ÈµÒ¼¼¤Ç¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤Õ¤¿¤ê¤Ç²á¤´¤¹¤âÎÉ¤·¡£µ¤¤ÎÃÖ¤±¤Ê¤¤Ãç´Ö¤¿¤Á¤ÈÆø¤ä¤«¤ËÂß¤·ÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
Å·Á³¤ÎÎÃ¤òìÔÂô¤ËÌ£¤ï¤¤¡¢Ìþ¤ä¤·¤Î¿·¤¿¤Ê¶ÃÏ¤ØÃ©¤êÃå¤¤¤¿¡¢¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î¾ì½ê¤¬¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¡£
¢£»ÜÀß³µÍ×
»ÜÀßÌ¾¡§¥ê¥Ó¥¨¥é¥·¡¼¥Ü¥Ë¥¢¥Þ¥ê¡¼¥Ê
½»½ê¡§¿ÀÆàÀî¸©»°±º»Ô»°ºêÄ®¾®ÌÖÂå1286
TEL¡§046-884-1006
¢¨»þ´ü¤Ë¤è¤êÍ½Ìó¤¬¼è¤ê¤Å¤é¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
URL¡§https://www.riviera.co.jp/space_key_point/seabornia/
¥µ¥¦¥Ê²¹ÅÙ¡§70¡Á80¡î
¥í¥¦¥ê¥å¡§¥»¥ë¥Õ¥í¥¦¥ê¥å²Ä
¥¹¥Ú¡¼¥¹¥¡¼¥Ý¥¤¥ó¥ÈÌÌÀÑ¡§25Ö
ÎÁ¶â¡§Æüµ¢¤ê¥×¥é¥ó¡ï146,500¡Á¡Ê½ÉÇñ¥×¥é¥ó¡ï159,500¡Á¡Ë
°å»Õ¤¬²òÀâ¡ª²Æ¤Ë¥µ¥¦¥Ê¤¬ÎÉ¤¤ÍýÍ³
ÂÎ¤Ï¥µ¥¦¥Ê¤Î¤è¤¦¤Ê¹â²¹´Ä¶¤Ë·«¤êÊÖ¤·¤µ¤é¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢È¯´Àµ¡Ç½¤ä·ìÎ®¤¬²þÁ±¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë²Æ¤Î¥µ¥¦¥Ê¤Ï¡¢ÂÎ²¹Ä´Àá¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ç®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¤Ë¸ú²ÌÅª¡£¤³¤ì¤Ë²Ã¤¨¡¢¼«Á³´Ä¶¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤ÇÉû¸ò´¶¿À·Ð¤¬Í¥°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¿¼¤¤¥ê¥é¥¯¥¼¡¼¥·¥ç¥ó¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿¿²Æ¤Ë³¤¾å¥µ¥¦¥Ê¡×¤Ï¿´¿È¤È¤â¤Ë¤È¤È¤Î¤¦¾ì½ê¤È¤·¤Æ¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡ª