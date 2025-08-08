二宮和也の戦友・吉高由里子が『ニノさんとあそぼ』に初登場！話題の最新スポット巡りで大はしゃぎ

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■吉高由里子、俳優・二宮和也を語る。「すごかった。才能の塊」

二宮和也がMCを務める『ニノさん』のスペシャル番組『ニノさんとあそぼ』第7弾が、8月8日19時から放送される。

この日の放送では、2011年に映画『GANTZ』で二宮と初共演、その後も紅白歌合戦の司会や映画『検察側の罪人』で共演を重ね、二宮にとって“戦友”ともいえる吉高由里子が、『ニノさん』に初登場。

二宮和也、菊池風磨（timelesz）、陣内智則、吉村崇、朝日奈央、3時のヒロインと一緒に、夏休みに行きたい話題のスポット巡りへ出発。シャーロック・ホームズの推理合戦を楽しんだり、本格サーキットで対決したり、映画撮影の裏話や恋バナも…!? 丸一日、やりたい放題に遊びまくる。

■「まともな人いないの!?」吉高由里子がニノさんファミリーと夏を満喫！

今回も豪華仲良しゲストと共に、ゲストのリクエストを遊び尽くす『ニノさんとあそぼ』。まずは、吉高が行ってみたかったと言う、昨年お台場にオープンしたばかりのニュースポット『イマーシブ･フォート東京』へ。世界で類を見ない完全没入型エンターテインメント施設、普通の舞台とは全く異なり、自分も物語の登場人物になったようなライブ感が味わえると話題に。

数あるアトラクションの中から今回選んだのは、名探偵シャーロック･ホームズの世界に没入できる体験型演劇『ザ・シャーロック』。一歩足を踏み入れると、そこはまるで19世紀のロンドン。そして突如、目の前で殺人事件が発生。気付けばニノさん一行も登場人物となり、シャーロックと一緒に事件の真相を追うことに！…と、いきなり吉高がさらわれる!? 予測不能な展開にニノたちも大興奮。

さらに、イマーシブ･フォート東京の全面協力で、『ニノさん特別企画！違和感を探せ！』に挑戦。シャーロック･ホームズの世界にあり得ない、5つの違和感を配置。制限時間10分でたくさん違和感を見つけたチームが勝利。ニノ＆吉高チーム、風磨＆陣内＆朝日チーム、3時のヒロインチームに分かれて、いざ対決。19世紀ロンドンの世界のあちこちに散りばめられた“違和感”は、視聴者も見てわかるもの。あの人気芸人が潜んでいる？ 部屋の中にあり得ない設定が!? 絶妙すぎる違和感を、視聴者も一緒に見つけ出せるか!?

シャーロック・ホームズの世界で推理合戦を楽しんだ後は、東京23区唯一の本格サーキットで激熱レース対決。2023年にオープンした『シティサーキット東京ベイ』で、吉高の大好物・しゃぶしゃぶを懸けた『ニノさんカップ』を開催。運転未経験者でも楽しめる電動カートで、全長400メートルのコースを3周。順位によってこの後に食べるしゃぶしゃぶのコースが変わるため、忖度なしのガチ勝負。ニノと吉高がデッドヒート!? 風磨は大クラッシュ!? 大熱戦のドラマの結末は…!?

次の目的地へ向かうバスの車内では、“なぜ吉高由里子がこんなにも周りの人を魅了するのか？”その謎に迫っていく。ロケ当日に会っただけでも、その吉高の屈託のない笑顔と発言に、メロメロの一同。二宮とは“戦友”とも言うべき間柄で、バラエティのトークも相性抜群。20代の頃からお互いを知るふたり、当時はお互いのことをどう思っていたの？ などトークもヒートアップしていき…吉高が思わず「ニノさんの番組、大丈夫？ まともな人いないの？」と笑ってしまうほど、車内は大盛り上がり。

その後は、「かわいい」と「面白い」が融合した、若者や外国人に今、人気の話題スポット『うんこミュージアムTOKYO』へ。2019年のオープン以来およそ200万人が来場。メルボルンや上海など海外でも開催され絶賛の嵐。なぜこんなにもヒットしたのか？ その世界観を満喫する。カラフルなうんこを投げたり、叫んだり、つかんだり…体験型のゲームコーナーも豊富でメンバーの誰かが大記録も達成。子どもたちのヒーローに!?

そんな笑いっぱなしの旅の締めくくりは、吉高の大好物、しゃぶしゃぶを囲んで打ち上げ会。一行が向かったのは、創業５０周年にもなる名店。厳選したＡ５ランクの黒毛和牛からリーズナブルな国産豚まで取り揃え、名店ひしめく銀座・有楽町エリアで“コスパのいいしゃぶしゃぶランキング1位”を獲得したこともあるお店。しゃぶしゃぶを堪能しながら、朝ドラと大河の両方で主演を務めた、国民的俳優・吉高由里子の軌跡を覗いていく。

16歳のCMデビュー、そして、2008年公開の映画『蛇にピアス』では、映画初主演ながら体当たりの演技が話題を呼び、日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。しかし、その受賞スピーチが「最低でした、私」と語る吉高の当時の苦労とは？ さらに、ニノと吉高の共演作『検察側の罪人』裏話も。話題となったニノの長ぜりふを間近で見ていた吉高は「すごかった。才能の塊。その日までの努力も見てた」と絶賛。名シーン誕生の知られざる舞台裏をぶっちゃけると、ニノも吉高のおちゃめな行動を暴露して、宴は大盛り上がり。

丸一日たっぷり遊んで笑って語り、最後の最後まで皆で突っ込み合う、そんな大満足の吉高由里子との『ニノさんとあそぼ』、他にも、玉木宏と絶品ハラミ爆食いツアー＆鳥肌が止まらない真夏の怪談話大会と、本当に盛りだくさん。

吉高由里子＆玉木宏、豪華仲良しゲストをお迎えして遊びまくる『ニノさんとあそぼ』は、8月8日19時から放送。

