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Source
Theodore Kareta, et al. ¡ÈOn the Lunar Origin of Near-Earth Asteroid 2024 PT5¡É. ¡ÊThe Astrophysical Journal Letters¡Ë
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