¥¼¥ó¥ê¥óÄ´¤Ù¡¢Ì¾¾Î¤ËüþÇüþ¤ÎÊ¸»ú¤¬Æþ¤ë¡ÖÁ´¹ñ¤Î¥Ë¥ã¥ó¸òº¹ÅÀ¥Þ¥Ã¥×¡×¤¬¥Í¥Ã¥È¤ÇÏÃÂê¡¡¡ÖÃæ¹ñÃÏÊý¤Ë¤Ê¤¤¤À¤È¡×¡ÖÇ¤ÎÌÜ¸òº¹ÅÀµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×
ÃÏ¿Þ¾ðÊó²ñ¼Ò¡¢¥¼¥ó¥ê¥ó¤¬£²£²Æü¡¢¸ø¼°¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÇ¤ÎÆü¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÀÅê¹Æ¤Ç¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤ò´î¤Ð¤»¤¿¡£
£²·î£²£²Æü¤Ï¡Ö¤Ë¤ã¤ó¤Ë¤ã¤ó¤Ë¤ã¤ó¡×¤Î¸ìÏ¤¹ç¤ï¤»¤Ç¡ÖÇ¤ÎÆü¡×¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¡¢¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÌ¾¤ò¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥ã¥ó¥ê¥ó¡×¤ËÊÑ¤¨¡¢¡ÖÇ¡×¤¬¤Ä¤¯Á´¹ñ¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅê¹Æ¡£¡ÖÇ¶¶¡×¡ÖÇ¼Â¡×¡ÖÇ¸¶¡×¤Ê¤É¡¢£±£´¥«½ê¤Î¸òº¹ÅÀ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡ÖÁ´¹ñ¥Ë¥ã¥ó¸òº¹ÅÀ¥Þ¥Ã¥×¡×¤È¤¤¤¦²èÁü¤âÅºÉÕ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥¹¥ì¥Ã¥É¤Ç¡Ö¥Ë¥ã¥ó¸òº¹ÅÀ¿ô£Î£ï¡¥£±¤Ï¡Ä¡¡°¦ÃÎ¸©¡ª£´É¤¤¤¤ë¤Ë¤ã¤ó¡ª¡¡°¦ÃÎ¸©¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ª¤á¤Ç¤È¤Ë¤ã¤ó¡×¤ÈÂ³¤±¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÀé¼ï¶è¤È²¬ºê»Ô¤Ë³Æ£²¥«½ê¡¢Ç¤¬ÉÕ¤¯¸òº¹ÅÀ¤¬¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡Ö°¦ÃÎ¤ÎÇÎ¨¹â¤¤¤Ê¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÆüËÜÎóÅç¤Î¿¿¤óÃæ¤é¤Ø¤ó¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤ë¤Î¤¬¶½Ì£¿¼¤¤¤Ë¤ã¡Á¡×¡ÖÃæ¹ñÃÏÊý¤Ë¤ÏÌµ¤¤¡Ä¤À¤È¡Ä¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤¬¥º¥é¥ê¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢ÀÐÀî¸©¤Ë¤¢¤ë¡ÖÇ¤ÎÌÜ¸òº¹ÅÀ¡×¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ë¾Ð¡×¡ÖÌÜÎÏ¤¹¤´¤½¤¦¡ª¡×¤È¤Î½ñ¤¹þ¤ß¤ä¡¢¡ÖÁ°¾ðÊó¤Ê¤·¤ÇÇ¤ÎÌÜ¸òº¹ÅÀ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ï¶Ã¤¤¤¿¡×¡ÖÇ¤ÎÌÜ¸òº¹ÅÀ¡¢¤³¤Ê¤¤¤ÀÄÌ¤Ã¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤±¤É¡¡¸òº¹ÅÀÌ¾É¸¼¨ÈÄ°Ê³°¤ËÌÜÎ©¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤º¡×¤È¤Î´¶ÁÛ¤äÊó¹ð¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£