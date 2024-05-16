5月14日に配信された『愛のハイエナ2』（ABEMA）に、元KAT-TUNで俳優の田口淳之介（38）が出演。元メンバーについて言及した内容が波紋を広げている。この回は「小向美奈子は反省しているのか＆お騒がせ芸能人 最後の告白」というテーマで行われ、番組後半はMCのニューヨーク、レギュラーのさらば青春の光のほかに、華原朋美（49）、そして’16年に旧ジャニーズ事務所を自主的に退所したのち、’19年に大麻取締法違反の疑いで逮捕