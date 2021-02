12星座別！ 「負けず嫌いな性格」ランキング

なぜそこまでマウントを取ろうとするの? あなたの周囲にいませんか、負けず嫌いな人。

負けず嫌いな性格が、かならずしも悪いわけではないのですが、事前にわかっていれば対応もできますよね。

そこで負けず嫌いな性格を12星座別に診断し、ランキングにしてみました。



第1位●牡牛座(4/20-5/20)

努力型の典型的な性格であり、その原動力に負けず嫌いの性格が強く影響します。とくに地位や収入に執着があるので、そこで負けている状況となると、なにがなんでも追いつき、追い越そうと努力するでしょう。

収入面での負けず嫌いなので、努力して収入を増やそうとするのは悪くありません。生活の安定にもつながりますし、財産はいくらあっても困ることはないです。

問題は収入に関することすべてなので、コレクションや夜の街関連でも、異常に執着するので、無駄に財を消費してしまうケースがあります。



第2位●乙女座(8/23-9/22)

あまり表に出さないタイプの負けず嫌いです。勝つためには分析し、努力も惜しまないでしょう。

承認欲求が強いというか、自分をすごい存在だと周囲に認めさせたい気持ちが強いのです。努力でカバーできる範囲であれば、確実に結果を出せる能力をもっています。

ただ、世の中には努力や分析だけで結果が出せるものばかりではありません。才能そのものが問われるジャンルで敗北した時、矛先を弱い者へ向けるなど、陰湿なものになりやすいです。



第3位●蠍 座(10/24-11/22)

負けず嫌いというよりは、自分のカテゴリーだと思っていることに関しては、負けを絶対に認めないでしょう。

努力追求型の傾向が高いため、学者や専門家といった特定のカテゴリーについては誰よりも努力し、研究もします。だからこそ、それが認められて評価されることも多いのです。

それだけに、自分を否定されるようなことがあれば、異常なほど執着します。話をすり替えるなど、ずるい手段に打って出ることも…。



第4位●獅子座(7/23-8/22)

負けることが少ない負けず嫌いです。人ができないことを、なぜかやり遂げられる運命を持っているため、対抗する相手があまりいない星座ではあります。そのため、ささいなことで負けず嫌いな一面が出てしまいます。

攻撃的な性格もあるので、実力行使に出てしまって、問題をさらに大きくしてしまうこともあります。



第5位●双子座(5/21-6/21)

言葉で言いくるめてしまうタイプの負けず嫌いです。

コミュニケーションセンスが高いので、負けず嫌いな一面をだしてトラブルになっても、それ自体を楽しむ余裕があります。

どちらにしても言葉で勝てる相手ではありません。そのため、双子座同士の口けんかが壮絶なものになります。



第6位●魚 座(2/19-3/20)

トラブルを避ける傾向が強いので、負けず嫌いであることを、あまり表に出さないでしょう。実際には承認欲求が強く、自分が一番でありたい気持ちが強いので、なんとかマウントを取ろうとします。

負けるとスネたり、現実逃避をしたりと、扱いが難しくなります。



第7位●牡羊座(3/21-4/19)

こだわりがあるので、負けず嫌いな一面はありますが、そこまで強いわけではありません。こだわりの部分では負けたくないので、なんとか勝とうとしますし、努力もします。

しかし、あきらめが早いのも特徴です。



第8位●山羊座(12/22-1/19)

争いを好まないので、よほどのことがない限り、負けず嫌いな一面がでることはありません。こだわりはとても強いのですが、そのこだわりも周囲からは理解されないことが多く、争いにはならないケースが多いです。



第9位●射手座(11/23-12/21)

勝ち負けのある世界に住んではいないので、負けず嫌いとはいえないです。生き抜くために決断をするとか、もっと根源的な部分での負けず嫌いな部分はあるかもしれません。そんなことより、もっと楽しいことをやりましょう…という展開を得意としています。



第10位●蟹 座(6/22-7/22)

勝ち負けがある状況になると冷めてしまうタイプなので、負けず嫌いではありません。トラブルになるとしても負けず嫌いが原因ではなく、正しいかどうかという判断基準になることが多いです。



第11位●水瓶座(1/20-2/18)

勝負を楽しむことができるので、負けず嫌いという性格は当てはまらないでしょう。むしろ勝負に負けて試合に勝つ、というような手の込んだことを平気で実行できます。



第12位●天秤座(9/23-10/23)

平和主義であり、負けず嫌いではありません。自分が負けてその場が収まるなら、喜んで負けます。遊びの部分で負けず嫌いなところを見せるかもしれませんが、それも場を盛り上げるための演出かもしれません。

(ウイッカ[Wicca]/Writer)



