アメリカでは昨秋から放送スタートしたドラマがシーズンファイナルを迎えている。今年は新型コロナウイルス(COVID-19)の感染拡大により、数多くの作品が製作中断を余儀なくされ、予定の話数よりも早めに切り上げている。その製作中断がシリーズ更新に影響をもたらすのか―、更新なのか、打ち切りなのか、米ネットワークごとに確認していこう。

(最終更新日:4月29日)

更新決定

・シーズン4へ

・シーズン17へ

・シーズン4へ

打ち切り決定

・(シーズン6で終了)

・(シーズン7で終了)

・(シーズン11で終了)

・(シーズン6で終了)

・(シーズン1)

・(シーズン1)

検討中

・(シーズン3へ?)

・(シーズン8へ?)

・(シーズン3へ?)

・(シーズン2へ?)

・(シーズン3へ?)

・(シーズン3へ?)

・(シーズン2へ?)

・『American Housewife』(シーズン5へ?)

・『The Baker and the Beauty』(シーズン2へ?)

(ヴィクター・ラサック主演のコメディドラマ。4月に始まったばかり)

・『black-ish』(シーズン7へ?)

・『bless this mess』(シーズン3へ?)

・『The Conners』(シーズン3へ?)

(『Roseanne』のスピンオフ。主要キャストが契約を更新したと報じられているが、正式な発表はまだ)

・『For Life』(シーズン2へ?)

(囚人が弁護士となり、仲間の受刑者を助けるため、自身の無罪を証明するために奮闘する姿を描く実話を基にした新作ドラマ)

・『Mixed-ish』(シーズン2へ?)

(『ソニック・ザ・ムービー』ティカ・サンプター主演のシットコム)

・『アメリカン・アイドル』(シーズン19へ?)

