14年務めた藤井アナが退任2010年から続く日テレ夕方のニュース・情報番組「news every.」が今春から衣替えし、新たなメインキャスターが就任。キャスターとしては、かつて”ハンカチ王子“と呼ばれた元プロ野球選手の斎藤佑樹と女優の桐谷美玲が加入することになった。このキャスティングは以前から疑問視されてきたが、リニューアルから2ヶ月弱が経ち、その声は強まっているようだ。【写真】「ハンカチ王子」の懐かしいユニフォ
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