Yostarは、iOS/Android アプリ 『アズールレーン』に関して、配信開始から1周年を記念したリアルイベント「Azurlane 1st Anniversary」内で実施された、「Azurlane 1st Anniversary 重大発表ステージ」にて、『うたわれるもの』コラボ及び、TVアニメ化の決定を発表しました。◆『アズールレーン』×『うたわれるもの』コラボ開催決定!アクアプラスが手掛ける『うたわれるもの』とのコラボ開催が決定しました。コラボでは、「クオン」「ネコネ」「ルルティエ」や、シルエットで隠されたキャラクター含めて6人の登場が確定発表。さらに、この6人以外にも何人か登場予定とのことです。また、「クオン」に関してはラフ画のシルエット及び、その一部が公開。さらにコラボの開催予定時期が11月に決定しました。なお、イラストはアクアプラスによる描き下ろしになるとのことです。◆『アズールレーン』のアニメ化が決定!『アズールレーン』のTVアニメ化が決定しました!アニメーション制作はバイブリーアニメーションスタジオが担当。監督は天衝氏、シリーズ構成は鋼屋ジン氏となっています。『アズールレーン』は好評配信中。基本プレイ無料のアイテム課金制です。(C)2017 Manjuu Co.ltd & Yongshi Co.ltd All Rights Reserved.(C)2017 Yostar Inc. All Rights Reserved.