総額4000万円以上を美容整形に費やしたと公言しているYouTuber・Rabichan（らびちゃん）さんが2024年5月3日、「安っぽく見える」女性の特徴をXで挙げたところ、ユーザーからは賛否の声が上がった。「ネイルがはげてる折れてる」「唇がさがさ」RabichanさんはXで、「久しぶりにヒールのゴムが擦れてカンカン音鳴らしてる女」を見かけたとし、「安っぽく見える特徴まとめてみた」と切り出した。続けて、「毛先パサパサ、あほ毛が出て