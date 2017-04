01.

一緒にいてストレスを感じる人

02.

あなたを利用する人

03.

「感謝の気持ち」を忘れている人

04.

信頼関係を踏みにじる人

05.

「嘘」をつく人

06.

他人の悪口をいう人

07.

ピンチに手を差し伸べてくれない人

08.

過去に囚われている人

09.

将来を語り合えない人

10.

あなたの「自由」を奪う人

Licensed material used with permission by Elite Daily