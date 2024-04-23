飲み会に参加するのは時間とお金の無駄なのか。文筆家の御田寺圭さんは「SNSでは若い世代を中心に飲み会の評判が悪い。それでも『飲み会には行っておけ』と言いたい。なぜなら極めて“コスパ”が良いからだ」という――。写真＝iStock.com／kuppa_rock※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／kuppa_rock■SNS時代の嫌われモノ「飲み会」令和の時代にそぐわない唾棄すべき催しとして、SNSでは論をまたずに忌み嫌われているものが