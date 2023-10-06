ジャニーズ会見のNGリスト騒動
『ジャニーズ会見のNGリスト騒動』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2023年10月24日
2023年10月17日
2023年10月13日
2023年10月12日
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井ノ原快彦の妻・瀬戸朝香はインスタ更新ストップ？ジャニーズ妻たちの今
「NGリスト」問題などで、井ノ原快彦の発言が批判を浴びることに
週刊女性PRIME
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ジャニーズ、3度目の会見「開催も検討」NGリスト問題でやり直し求める声
NGリストの問題などから会見のやり直しを求める声が上がっている
J-CASTニュース
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専属契約の解除 実際は冷酷な決定？生き残る＆食えないジャニタレは
若手にとってエージェント契約は「事実上のクビ」だとテレビ局関係者
FRIDAYデジタル
2023年10月11日
2023年10月10日
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高橋洋一氏、NGリスト掲載の女性記者について言及「中身がない質問」
高橋洋一氏は7日の番組で、自身が答弁を作った官房長官の会見を回顧した
デイリースポーツ
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性加害問題でマスコミと対立？井ノ原快彦がブログで「戦闘宣言」した意味
「NGリスト」流出以降の疑惑を意識したものなのかもしれない、と筆者
FRIDAYデジタル
2023年10月9日
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日テレ、TBSに続き…「最後の砦」のテレビ朝日もジャニーズと決別か
会見のNGリストの問題を「報ステ」が厳しく糾弾した、と芸能関係者
FRIDAYデジタル
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ジャニーズNGリストすり抜けた実話ナックルズ記者「いい仕事した」
会場から笑いが起きたことについて「いい仕事した」と記者は胸をはった
東スポWEB
2023年10月8日
2023年10月7日
2023年10月6日
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ジャニーズ会見司会者・松本和也氏、「NGリスト」について説明
問題となっている「NG記者の顔写真入りのリスト」について説明
オリコンニュース
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会見を巡りコンサル会社が再びコメント NGリストのジャニーズ関与を否定
会見を運営したコンサルタント会社が6日、再びコメントを発表した
FNNプライムオンライン
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ジャニーズ会見での井ノ原快彦への拍手 SNS上で「台本」と疑う声も
「指名NG記者」のほか、「指名候補記者」の記載もSNS上で話題に
日刊ゲンダイDIGITAL
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「ジャニーズぐるみの八百長」NGリスト記載の記者が会見を痛烈批判
「Arc Times」編集長の尾形聡彦氏が5日にSNSで問題を痛烈に批判した
J-CASTニュース
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井ノ原の「子どもに恥じぬよう」発言に三崎優太氏呆れ「自分たちが一番…」
三崎優太氏は5日にSNSで、井ノ原快彦の発言を引き合いに出して批判した
J-CASTニュース