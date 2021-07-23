小林賢太郎
日本の劇作家、演出家、元お笑い芸人、元コメディアン、元パフォーマー。スタジオコンテナ所属。1973年4月17日生
2025年5月28日
2021年12月1日
2021年8月26日
2021年8月13日
2021年8月11日
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2021年8月3日
2021年7月31日
2021年7月29日
2021年7月27日
2021年7月26日
2021年7月25日
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爆問太田光が小林賢太郎氏の解任に言及「人権団体に対して説明を」
爆笑問題・太田光は25日放送の番組で、組織委員会や政府に説明を要望した
東スポWEB
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東京五輪の問題を受けて24時間TVテレビに緊張？直前に出演者変更の可能性
番組関係者は五輪の問題を受けて「制作現場は例年以上にピリピリ」と語る
東スポWEB
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片桐仁がラーメンズ時代の不適切ネタを謝罪「演じてしまったことを反省」
コンビ時代のネタが要因とされており、元相方の片桐仁が24日のラジオで謝罪
オリコンニュース
2021年7月24日
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明石家さんま「気持ちが分からない」小山田圭吾＆小林賢太郎氏問題に疑問
インタビューを載せる雑誌社などの気持ちがまったく分からないとコメント
東スポWEB
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東京五輪の開会式に「なだぎ武」が登場「小林チルドレン」の1人
なだぎは小林賢太郎氏のコント集団の主要メンバーだったと東スポが報じた
東スポWEB