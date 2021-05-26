一律10万円給付

新型コロナウイルス感染拡大にともなう現金10万円の一律給付。

2025年6月23日

2021年11月30日

2021年11月18日

2021年11月9日

2021年11月6日

2021年11月4日

2021年7月7日

2021年5月26日