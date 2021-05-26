一律10万円給付
新型コロナウイルス感染拡大にともなう現金10万円の一律給付。
2025年6月23日
2021年11月30日
2021年11月18日
2021年11月9日
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10万円給付の所得制限 対象を年収960万円以下とする案を示し協議
年内に5万円を現金で給付、2022年春をメドに5万円相当のクーポン支給で合意
日テレNEWS NNN
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「どの年代にも困っている人がいる」18歳以下への10万円給付案への疑問
「年齢で区切った給付策」に対し、50代の会社員男性からは疑問の声も
NEWSポストセブン
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「苦しんでいる独身の方も」菊間千乃氏が公明党の10万円給付案に苦言
「コロナの中で職を失って苦しんでいる独身の方だってたくさんいる」と指摘
デイリースポーツ
2021年11月6日
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「18歳以下に現金10万円」公明党の案に生活困窮者を巡り異論も
これに対しては、子のいない困窮者はこの案では救われないなどの意見も
FNNプライムオンライン
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18歳以下に10万円の一律給付案 岸田首相には前回の「苦い記憶」か
岸田首相は給付金を巡り公明党にしてやられた苦い記憶があると自民党関係者
NEWSポストセブン