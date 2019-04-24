ユチョン容疑者の薬物使用疑惑
『ユチョン容疑者の薬物使用疑惑』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2019年7月2日
2019年6月19日
2019年6月14日
2019年6月5日
2019年5月7日
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ミルク姫・ファン被告の麻薬コネクション V.I氏の事件にも波及か
つながりはクラブ「バーニングサン」にまで及びV.I氏の関与も疑われている
スポーツソウル日本版
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陽性恐れて髪染め・除毛か それでもユチョン容疑者が捕まったワケ
証拠隠滅を疑われたが、足などの全身の毛約60本から薬物を突き止められた
中央日報
2019年5月3日
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ユチョン容疑者は5月中に裁判にかかる見通し「嘘をついて申し訳ない」
3日、拘留されていた留置場を出て、検察に拘束送致されたユチョン容疑者
スポーツソウル日本版
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裸体写真を送って脅迫か ユチョン容疑者＆ファン被告の愛憎関係
ユチョン容疑者の親戚は、2人が「愛憎関係だったようだ」と証言した
中央日報
2019年4月30日
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ユチョン容疑者の傷の写真数枚がネット拡散され話題「副作用のためでは？」
一部ユーザーが、傷が癒えていないのは薬物の副作用のためではと疑問を提起
スポーツソウル日本版
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ユチョン容疑者が薬物使用を自白 ファンは疑問「強要された」
自白を受け、SNSには「最初から認めとけばよかったんじゃ」との声が浮上
東スポWEB