竹下通りで車が暴走
竹下通りで車が歩行者を相次いではねた事件。
2021年2月27日
2021年2月18日
2019年1月17日
2019年1月15日
2019年1月8日
2019年1月4日
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原宿暴走事件との関連は不明も…現場担当の警官が謎の自殺
事件当時に現場警備を担当した警視庁原宿署の警部補が2日に亡くなった
東スポWEB
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原宿・竹下通りの車暴走事件「大阪でもやろうと考えていた」
容疑者は「大阪でもやろうと考えていた」と供述していることが分かった
読売新聞オンライン
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竹下通りで暴走し逮捕された男 1カ月前に免許を取得
逮捕された男は、事件の約1カ月前に運転免許を取得していたことが分かった
共同通信
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竹下通りを暴走した男 殺そうと思い「車のアクセルを踏み続けた」
逮捕された男が「車のアクセルを踏み続けた」と供述していると分かった
共同通信
2019年1月3日
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原宿の竹下通りで車が暴走 逮捕された男「高圧洗浄機で灯油を」
高圧洗浄機で灯油をまいて火をつけようとしたという話をしていると分かった
日テレNEWS NNN
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事件当時の竹下通りの状況 路上に倒れた被害者を励まし続けた大学生
現場に居合わせた大学生は、車が大破し、路上に人が倒れている惨状を目撃
読売新聞オンライン