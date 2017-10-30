日本の芸能プロダクション。元SMAPの稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾が活動を共にしている。
SMAPを育てた元マネージャーは、スタッフとつるんではダメと伝えていたそう
文春オンライン
新しいメンバーが2人加入するという報告分の一節にファンが驚いている
女性自身
草なぎ剛ら元SMAP3人の事務所CULENに入ることが決まったと芸能関係者
NEWSポストセブン
会場ではSMAPに関する話題も飛び出し、森は「5人とですね？」と話したそう
Smart FLASH
番組ではMCの1人である中居正広を「国民的MC」と紹介し、SMAPに触れず
社内には、SMILE-UP.から敏腕として知られたマネジャーが複数いるという
FRIDAYデジタル
紺綬褒章は公益のために私財を寄付した者に授与されるもの
東スポWEB
事情通によると、CULENの社長が地上波復帰の仕掛け人として奔走したそう
日刊ゲンダイDIGITAL
10日、稲垣は剛力彩芽とともに舞台の取材に応じ、即日動画でも配信された
デイリー新潮
同社のマネジャーの名前をかたった詐欺メールが出回っていると報告
日刊スポーツ
ジャニーズが使用を禁止した一方で、香取慎吾らの新事務所CULENは容認
4月には、所属事務所・CULENの所在地も港区の賃貸ビルから帝国ホテルに移転
ある芸能プロ幹部は、ジャニーズにけんかを売るような手法を疑問視
フジテレビで長年広報を担当してきた40代の女性と飯島氏が合流したと関係者
在京キー局は手を挙げられないため、制作は系列の地方局だとテレビ関係者