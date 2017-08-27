橋本健市議の架空発注疑惑
『橋本健市議の架空発注疑惑』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2018年11月7日
2018年2月19日
2017年10月3日
2017年9月22日
2017年9月15日
2017年9月7日
-
橋本健・元神戸市議らを詐欺容疑で告発 政務活動費の不正受給問題
政務活動費の不正受給問題で橋本氏と印刷業者2社の社長2人の告発状を提出
読売新聞オンライン
-
橋本健氏 ライオンズクラブの会費滞納トラブルも抱えていた
半期で20万円の会費を何期も滞納し、2016年に除名処分を受けているという
デイリー新潮
2017年9月6日
2017年9月4日
-
橋本健元市議に新たな疑惑 別の印刷会社でも虚偽の領収書を発行か
名目は「市政報告一式」と記され、政務活動費約194万円を受け取った疑い
日テレNEWS NNN
-
ホラン千秋 橋本健元市議の辞め方を批判「ただのセコい人間」
橋本元市議は、紙1枚の辞職願を郵送で提出したという
トピックニュース
2017年9月3日
2017年8月29日
-
橋本健氏が「一身上の都合」で議員を辞職 神戸市議長「説明求める」
辞職願には、政務活動費でチラシを架空発注した疑惑の説明はなかったという
日テレNEWS NNN
-
橋本健市議が辞職願を速達郵送 神戸市議会議長「直接渡すべき」
日付、署名のみ自筆で、疑惑に関する文面などはなかったという
スポーツ報知
-
橋本健市議が活動費問題で大ピンチ 今井絵理子氏は見切りつけるか
政務活動費問題により、今井氏が橋本市議に見切りをつける可能性があるそう
東スポWEB
-
政活費の不正請求疑惑の橋本健市議が辞職願を提出 午後にも許可の見通し
午前に郵送で届いたといい、午後にも辞職が許可される見通し
読売新聞オンライン
-
架空発注疑惑の橋本健市議に榎並大二郎アナが皮肉発言「会見は素早い」
橋本市議は23日の会見でB社の領収書がないことに明確な釈明をしなかった
トピックニュース
2017年8月28日
-
橋本健市議の架空発注疑惑「A氏」の告発は妻の助言がきっかけ
架空発注されたとする「A氏」は疑惑が発覚した夜、不安を覚えて妻に相談
スポーツ報知
-
神戸の橋本健市議が辞職の意向 政務活動費の架空領収書の発行疑惑
政務活動費の架空領収書の発行疑惑で市民に迷惑をかけたとして謝罪
読売新聞オンライン
-
坂上忍 架空発注疑惑の橋本健市議に不快感「詐欺師なんじゃないか」
政務活動費を利用し、政策チラシの架空発注疑惑が深まっている橋本市議
スポーツ報知