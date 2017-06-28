西武・森慎二コーチが急死
西武ライオンズの森慎二コーチが2017年6月27日に病気療養で休養を発表。翌28日に入院先の病院で多臓器不全のため死去、42歳だった。
2020年6月28日
2018年7月6日
2018年6月28日
2017年8月31日
2017年7月5日
2017年7月4日
2017年7月1日
2017年6月30日
2017年6月29日
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急逝した森慎二コーチの追悼セレモニー 西武が6月30日に開催へ
当初は別のイベントが開催される予定だったが、これを変更
フルカウント
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松中信彦氏が森慎二コーチの死去に言及「飲む約束していた」
ともに新日鉄君津の出身で親交が深く、7月にも食事の約束をしていたという
東スポWEB
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小倉智昭 西武ライオンズ・森慎二コーチの訃報に沈痛「ショックでした」
「ショックでした」「分からないです」と早すぎる別れに戸惑いの表情
マイナビニュース
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ソフトバンク松坂大輔が森慎二さんの急逝に「弟のように面倒を」
99年に西武に入団し、森さんに「弟のようにかわいがってもらった」と松坂
スポニチアネックス
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西武・森慎二投手投手コーチが急死 第二球場に半旗掲げる
選手やスタッフは黙とうをささげ、球場には半旗が掲げられた
スポニチアネックス
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西武・森慎二コーチが急死 球団本部長「前の日まで全然分からなかった」
「（体調不良を訴える）前の日まで全然分かりませんでした」と球団本部長
スポニチアネックス
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西武の辻発彦監督「戦友」森慎二コーチの急死に涙「つらい」
「数日前まで優勝を目指して一緒に戦っていた仲間だから…。つらい」と吐露
デイリースポーツ