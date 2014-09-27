神戸市の小1女児遺体遺棄事件

神戸市長田区長田天神町の草むらで、近くに住む市立名倉小1年、生田美玲さん（6）の切断遺体が見つかった事件。

2016年3月19日

2016年3月11日

2016年3月8日

2014年10月21日

2014年10月6日

2014年10月4日

2014年10月1日

2014年9月30日

2014年9月29日

2014年9月28日

2014年9月27日