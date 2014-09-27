神戸市の小1女児遺体遺棄事件
神戸市長田区長田天神町の草むらで、近くに住む市立名倉小1年、生田美玲さん（6）の切断遺体が見つかった事件。
2016年3月19日
2016年3月11日
2016年3月8日
2014年10月21日
2014年10月6日
2014年10月4日
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神戸女児遺棄事件、君野容疑者宅から発見された包丁の一部が欠けていた
切断に使われた可能性のある包丁は、一部が欠けていることがわかった
日テレNEWS NNN
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神戸女児遺棄事件 切り裂かれた新しい家族との生活「見たことがないぐらい楽しそうだった」
女児は4月に小学校に入学し、妹も生まれ、とても喜んでいたという
女性自身
2014年10月1日
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神戸市長田区の女児遺体遺棄事件、司法解剖でも死因を特定できず
兵庫県警は1日、司法解剖の結果、女児の死因が特定できなかったと発表した
読売新聞オンライン
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神戸女児遺棄 君野康弘容疑者が逮捕前に友人宅に2泊 「もう死ななあかん」「あんたと会うのは最後や」と嘆く
男は逮捕直前に友人宅に2泊し、思い詰めた様子をみせていたことが分かった
日テレNEWS NNN
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君野康弘容疑者は知的障害を演じていた? 専門家でも演技を見破るのは困難
君野容疑者に「知的障害者を演じていた可能性」が浮上した
東スポWEB
2014年9月30日
2014年9月29日
2014年9月28日
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神戸女児遺棄事件で逮捕の男 酒に酔った状態で就職面接も
容疑者の男は今年春、酒を飲んだ状態で就職面接に臨んでいたと分かった
日テレNEWS NNN
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神戸女児遺棄 警察の強引な捜査手法に不審人物とされた男性が抗議?
容疑者とは別で捜査線上に浮上した男性宅を県警は訪れ、部屋に上がりかけた
日刊ゲンダイDIGITAL
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神戸女児遺棄事件で捜索される「共犯者の存在」 不可解な点多く
容疑者と主従関係で上位に立つ共犯者がいる可能性が浮上している
東スポWEB
2014年9月27日
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神戸小1女児遺棄、不明当日から翌日の間に殺害か
女児は不明当日から、一両日中に死亡した可能性が高いとみられている
読売新聞オンライン
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神戸小1女児遺棄、逮捕された君野容疑者の孤独な半生…過去に逮捕歴も
逮捕された君野容疑者には、傷害、強制わいせつで逮捕歴があった
日刊ゲンダイDIGITAL
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神戸女児遺棄 捜査の「壁」になっているグラウンド前での目撃情報
最後に目撃されたのは発見現場から600メートル以上離れた高校のグランド前
日刊ゲンダイDIGITAL
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神戸女児遺棄 近隣住民が怯えた容疑者の二面性「ジキル&ハイドみたい」
容疑者は年中酒臭いが、シラフの時は人が変わったようにおとなしいと知人
東スポWEB