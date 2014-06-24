鈴木章浩
『鈴木章浩』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2014年7月3日
2014年6月30日
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報ステで塩村議員が浴びたセクハラやじの中に「産めないのか?」発言を確認
証言として報じられた「産めないのか(または産まないのか？)」が確認された
トピックニュース
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今頃名乗り…民主党がヤジ隠蔽か
民主党の山下都議が2つのやじを認めていたことが29日、分かった
スポニチアネックス
2014年6月27日
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やじ報道に見るテレビ局の甘さ
テレビ局は、野次の発信者を分かっていても、会見まで報じなかった
NEWSポストセブン
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ヤジ犯の不特定、弱みをにぎる党
自民党・鈴木都議の議員辞職を求める決議に、みんなの党は賛成しなかった
東スポWEB
2014年6月26日
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都議会セクハラやじ、過去にも
セクハラやじは今回だけではなく、「2010年ぐらいにもあった」と青木氏
トピックニュース
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南海キャンディーズ山里亮太が「セクハラやじ」被害の塩村文夏都議に苦言
同都議が日本外国特派員協会で会見したことを取り上げ、必要性を疑問視
トピックニュース
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セクハラやじを受けた塩村文夏議員が「選挙事務所の家賃未払い報道」に言及
Twitterで「重要な部分のみ説明をさせて頂きます」と切り出した
トピックニュース
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ヤジ受けた都議に噂される婚約者
ヤジを受けた塩村都議に、複数の婚約者がいたと報じられた
ガジェット通信
2014年6月25日
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田母神氏、セクハラやじを肯定
「どうして女性蔑視なのか私にはよく分からない」とツイート
トピックニュース
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桂三度(元・世界のナベアツ)がセクハラやじ問題に持論を展開「あの女議員」
「スナックで行われている会話やであんなもん」と切り捨てた
トピックニュース
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鈴木都議、地元商店街から悪評も
鈴木氏の事務所近くの商店店主は、約束したことを実現してくれないと証言
日刊ゲンダイDIGITAL
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セクハラやじをうけた塩村文香議員、安倍首相にダメ出し！女性対策「不十分」
ヤジを受けた塩村都議は「女性の活躍促進」を掲げる安倍首相に注文をつけた
スポーツ報知
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鈴木都議の悪い「女グセ」を暴露
クラブなどで女性に度を過ぎたタッチをし、知人の女性にも手をだしたことも
東スポWEB