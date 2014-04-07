笑っていいとも！最終回
タモリが司会を務め、32年間にわたり「お昼の顔」として親しまれたフジテレビ系バラエティー番組「笑っていいとも！」が3月31日、最終回を迎えた。
2023年7月20日
2022年5月6日
2017年9月25日
2014年4月27日
2014年4月25日
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いいとも最終回を陰で支えた田中
時間がおしてきたため、スタッフは爆笑問題の田中に、3分でのスピーチを頼んだ
Techinsight
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「いいとも特番」放送を社長示唆
同社長は「タモリさんをそろそろフジテレビで見たくなってきた」と述べた
スポニチアネックス
2014年4月16日
2014年4月15日
2014年4月13日
2014年4月11日
2014年4月10日
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石橋と松本がCM中にしたやりとり
石橋貴明は、CM中に松本人志と話をしていた
NEWSポストセブン
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いいとも 超豪華な2度目打ち上げ
中居正広やローラなど、レギュラーメンバーで集まったようだ
NEWSポストセブン
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タモリ念願 昼酒飲んだ初の相手
名倉潤と渡辺満里奈が、タモリ宅に花を届けたところ、家にあがるよう誘われた
女性自身
2014年4月8日
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渡辺直美 いいとも終了後の今
「やっぱり、なんか寂しいですよね」と語り、いいともを懐かしんだ
Techinsight
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いいとも後継は「1クール終了」
新番組は1クールで終わり、3年ほど「いいとも」再放送を流すのではと指摘
NEWSポストセブン