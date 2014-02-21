浅田真央、フリーで涙の自己ベスト
ソチ五輪のフィギュア女子は日本時間2月21日未明、フリーの演技が行われ、前日SPで出遅れていた浅田真央は、8回全てのジャンプに成功。フリーでの自己最高となる142.71点、合計198.22点で6位に入賞した。
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朝青龍、真央応援で怒涛ツイート
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ガジェット通信
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真央が本領発揮 FSで自己ベスト
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デイリースポーツ