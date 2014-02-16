山梨県などで記録的大雪
2月14日から16日にかけての記録的な大雪により、山梨県内各地では観測史上最多の積雪量を記録。道路や鉄道の交通網がストップして孤立する集落が出るなど、被害が拡大した。
2014年3月18日
2014年3月5日
2014年3月4日
2014年3月1日
2014年2月26日
2014年2月22日
2014年2月19日
-
舛添氏に「公約違反」と住民怒り
舛添新都知事は選挙中、「東京23区だけが東京じゃない」と訴えて票を集めた
東スポWEB
-
大雪被害、佐久市長の対応に称賛
16日にTwitterで具体的な各地の積雪・交通情報を募り、自衛隊出動を要請
J-CASTニュース
-
大雪 山梨で新たな孤立者が判明
19日午前9時現在のまとめでは、7都県で少なくとも4622人が孤立状態
読売新聞オンライン
2014年2月18日
-
大雪で電気料金支払を1ヶ月猶予
14日以降の記録的な大雪を受け、山梨県など1都6県の一部利用者を対象に
読売新聞オンライン
-
田原俊彦、母親の安否確認できず
記録的な積雪100cmを記録した故郷の甲府と、母・千代子さんを心配している
東スポWEB
-
記録的大雪、各地で「孤立」続く
孤立状態になっている主な地域は、東京都奥多摩町では266世帯
日テレNEWS NNN
-
大雪被害、8都県で7783人孤立
宮城県丸森町で約2400人など、各地で影響が残っている
読売新聞オンライン