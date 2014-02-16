山梨県などで記録的大雪

2月14日から16日にかけての記録的な大雪により、山梨県内各地では観測史上最多の積雪量を記録。道路や鉄道の交通網がストップして孤立する集落が出るなど、被害が拡大した。

2014年3月18日

2014年3月5日

2014年3月4日

2014年3月1日

2014年2月26日

2014年2月22日

2014年2月19日

2014年2月18日

2014年2月17日

2014年2月16日