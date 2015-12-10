大沢樹生、長男と血縁関係なし

元光GENJIの大沢樹生が、2005年に離婚した女優・喜多嶋舞との間にもうけた長男が実子ではないとして「親子関係不存在」の確認を求めた訴訟で、「親子関係は存在しない」との判決が言い渡された。

2017年2月26日

2017年1月7日

2016年2月5日

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