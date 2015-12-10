大沢樹生、長男と血縁関係なし
元光GENJIの大沢樹生が、2005年に離婚した女優・喜多嶋舞との間にもうけた長男が実子ではないとして「親子関係不存在」の確認を求めた訴訟で、「親子関係は存在しない」との判決が言い渡された。
2017年2月26日
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大沢樹生 実子騒動でバッシングを受け「異常にやせました」
バッシングを受け「異常にやせました。食事ものどを通らない状態で」と告白
スポニチアネックス
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元光GENJIの大沢樹生が「実子騒動」を回顧 「あの頃は異常に痩せた」
元女優・喜多嶋舞氏との間に生まれた長男が実子でない可能性が浮上した騒動
スポーツ報知
2017年1月7日
2016年2月5日
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大沢樹生の実子騒動 上沼恵美子が喜多嶋舞氏に厳しいコメント
喜多嶋舞氏が女性誌で反論したことに、「あれはないなあ」とバッサリ
スポニチアネックス
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喜多嶋舞氏が「あなたの息子じゃない」と発言？大沢樹生が明かす
結婚して2〜3年目に、喜多嶋氏から「あなたの子じゃない」と言われたと告白
デイリースポーツ
2016年1月29日
2016年1月28日
2015年12月25日
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東国原英夫氏、喜多嶋舞の証言は「大きなウソ」と発言 熱弁にスタジオ騒然
90年代に、喜多嶋が男性と一緒にいたところを目撃したことがあるとも暴露
トピックニュース
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坂上忍 喜多嶋舞と大沢樹生の実子騒動に「いつまでやるの」
裁判について「なぜ誰も得をしないケンカをしたんだ！て思った」と坂上
スポニチアネックス
2015年12月24日
2015年12月21日
2015年12月15日
2015年12月14日
2015年12月13日
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テリー伊藤が実子騒動の喜多嶋舞を頑なに擁護 「意味不明」と非難も
大沢樹生が裁判で提出したDNA鑑定結果を「本当かどうかわからない」と指摘
J-CASTニュース
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喜多嶋舞をテリー伊藤が擁護 芸能界引退は「子供を守るため」
喜多嶋が引退したのは再婚相手と子どもを守るためだったと主張
トピックニュース
2015年12月12日
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国生さゆり、喜多嶋舞に意味深発言 過去の交際についてにおわす？
喜多嶋が元夫の大沢樹生を「初めてお付き合いした人」としたことに反論
デイリースポーツ
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フィフィが喜多嶋舞の発言を一蹴「自己中心的な考え方」
喜多嶋が、再び長男のDNA鑑定したことについて、呆れたと述べた
週刊女性PRIME