大沢樹生、長男と血縁関係なし

元光GENJIの大沢樹生が、2005年に離婚した女優・喜多嶋舞との間にもうけた長男が実子ではないとして「親子関係不存在」の確認を求めた訴訟で、「親子関係は存在しない」との判決が言い渡された。