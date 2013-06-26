『OKAMOTO'S』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
野球の始球式でサプライズ登場のはずが、手違いで「嵐」の曲が流れたという
TOKYO FM+
サイトには「休養が必要との診断を受けました」と報告
オリコンニュース
過去、息子が「ハンコ押して」と持って来た紙がソニーの契約書だったという
スポニチアネックス
J-CASTニュース
「本人より体調不良の申し出があり」とし、休養が必要との判断に至ったそう
親子に関する話題で、息子が所属するOKAMOTO'Sに対し「認めてない」と発言
E-TALENTBANK
ライブへの参加に関し「もういい加減"参戦"って言うのやめない？」と投稿
キャリコネニュース
違法アップロードアプリにOKAMOTO'Sの楽曲がないのはなぜかと問う内容
3日、2人はそれぞれの公式サイトで直筆署名を添えたコメントを発表
「入籍いたしましたことをご報告させていただきます」とFAXを送付した
スポーツ報知
晴れやかな表情で「またがんばりたいと思います」とあいさつ
「OKAMOTO’S」「黒猫チェルシー」「ねごと」「BLUE ENCOUNT」らが出演
ファッションプレス
クラブを後にした2人はカフェバーとすしざんまいを仲睦まじ気にハシゴ
女性自身
長男の熱愛も発覚し、最近では後輩の女芸人を呼び出しては女子会を開催
NEWSポストセブン
バックダンサーとして番組に出演した際、自分の衣装だけがなくなったのだという
Techinsight
弁護士ドットコム