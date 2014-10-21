『ホンダジェット』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
「No.64ホンダCB1000F」は2025年に登場した新型をモデルにしている
HOBBY Watch
250ccという大排気量エンジンを搭載し、高速巡航時の安定性を高めた
くるまのニュース
2000年に導入されたという当時世界初だった屋内型衝突試験場を見学
livedoor ECHOES
乗りものニュース
航続距離の延長が図られたほか、最新鋭の自動化技術も搭載
小型ビジネスジェット機「ホンダジェット」の2020年の納入数が31機となった
共同通信
国内で初めて一般客向けのチャーター機の運航が始まると24日に発表された
販売台数が2017年と2018年に続き、2019年上半期も世界トップになった
財経新聞
同社は21日、17年の納入機数が小型ジェット機部門で世界首位になったと発表
読売新聞オンライン
支持される理由は圧倒的な加速感など、他とは違った乗り心地にあるという
週プレNEWS
燃費効率の高さや室内の広さなどが人気を集めることにつながった
ホンダのチャレンジ精神の象徴として、軽自動車「S660」を挙げた同氏
clicccar（クリッカー）
ホンダ子会社による、小型ビジネスジェット機の量産1号機