南極暮らしの世界で一番有名なペンギン「ピングー」が、表参道にあるオルビスの体験特化型施設「SKINCARE LOUNGE BY ORBIS」をジャックする。2026年6月20日(土)から8月6日(木)まで、同施設でコラボレーションイベント『PINGU(TM) WITH ORBIS』が開催される。コラボデザインの化粧水ボトルをはじめ、ぷくぷくステッカーがセットになった限定ドリンク、願いを込められる七夕の短冊まで、ピングー尽くしの空間が待っている。【写真】